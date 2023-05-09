Блейзер оверсайз: с чем носить трендовую вещь сезона
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Считается, что блейзеры оверсайз отлично подходят для обладательниц любых фигур. Такую одежду можно выбирать высоким девушкам, низким, худеньким или полным. Главное, правильно сочетать блейзер с другими вещами.
Белая рубашка и прямые джинсы
К примеру, на любой фигуре будет отлично смотреться блейзер оверсайз с белой рубашкой и прямыми джинсами. Джинсы в этом случае сбалансируют значительный объем блейзера, и образ будет выглядеть весьма гармонично.
Летнее платье мини
При желании блейзер оверсайз можно сочетать даже с легким летним платьем мини с цветочным или любым другим принтом. Но в этом случае массивный верх лучше всего уравновесить, к примеру, грубыми кроссовками на толстой подошве.
Оверсайз для полных девушек
Полным девушкам пиджак оверсайз в этом сезоне рекомендуется носить, к примеру, с легинсами. При этом леггинсы лучше выбирать того же цвета, что и сам широкий блейзер. Разнообразить образ можно, к примеру, белой блузкой, белыми кроссовками и белой сумкой через плечо. Сумка в таком комплекте соединит все элементы и сбалансирует образ.
Бриджи и футболка
В сочетании с бриджами или шортами и футболкой блейзер оверсайз будет отлично смотреться на любой фигуре. Такой образ идеально подойдет для теплого сезона. Вещи в этом случае, конечно, лучше выбирать светлые. Лук можно дополнить какими-нибудь изящными летними босоножками.
Соответствие отдельных частей
Сочетания блейзера оверсайз с другими вещами могут смотреться очень красиво, модно и стильно. Но все же самым главным трендом этого года считаются костюмы оверсайз.
При желании можно купить себе двойку или тройку. Такая одежда оверсайз будет смотреться элегантно как весной или осенью, так и в прохладный летний день. Готовые костюмы оверсайз обычно выглядят очень сбалансировано. Все вещи в таком образе работают как единое целое.
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