Мнение: Санкции против обхода санкций, недружественные товары и где найти хорошую страховую компанию

1. Евросоюз продолжает санкционное вредительство. Теперь там собираются ввести санкции не только против российских морских перевозчиков, но и против любых судов, которых европейцы вздумают обвинить в нарушении/обходе антироссийских санкций (ссылка):



Евросоюз запретит доступ в свои порты судам, которые пытались обойти нефтяные санкции против России. О решении ЕС ввести ограничения сообщает Bloomberg.

По данным агентства, согласно документам ЕС эта мера станет частью 11 пакета антироссийских санкций. Больше внимания уделяется более эффективному соблюдению ограничений предельных цен на российские нефтепродукты.

Еврокомиссия ссылается на «резкое увеличение практики обхода санкций и связанных с этим экологических рисков». «Судам, которые подозреваются или уличены в нарушении санкций путем осуществления перевалки нефти, должен быть запрещен вход в европейские порты и шлюзы», — говорится в документе.

Компании из Великобритании и Швейцарии, которые не входят в Евросоюз, продолжают рутинно нарушать европейские санкции, пользуясь всевозможными юридическими уловками (ссылка):

Подобные сделки, как оказалось, вполне легитимны из-за прорех в законодательстве, пишет Financial Times.

В государственном секретариате по экономическим вопросам ЕС (Seco) пояснили: “На юридически независимые дочерние предприятия за рубежом санкционные требования не распространяются”.

Швейцарский нефтяной трейдер Paramount Energy & Commodities, которому принадлежит базирующаяся в Дубае Paramount Energy and Commodities DMCC, продолжает продавать российскую нефть из восточного порта Козьмино. Причем по цене выше потолка, установленного G7. Оправдания все те же: “юридическая независимость”.

По данным таможенного управления, в мае 2022-го в Швейцарию ввезли около трех тонн золота на $200 млн. Драгметалл поступил из Великобритании (сразу присоединившейся к эмбарго), при этом в документах содержалась информация о его российском происхождении.

В Лондоне обкатали и схемы с нефтью. С января по июль 2022-го в Британию доставили сырья из России на $275 млн, пишет РИА Новости. Суда приходили из Нидерландов, Германии, Бельгии, Польши. Формально законы не нарушались, потому что импортером считается страна-отправитель, а не производитель.

Заменили прямой импорт на косвенный и продолжают поддерживать промышленность России, негодовали в газете The Telegraph.

Нам всё это на руку. Санкции вводятся постепенно, дырок в них много, так что российские нефтяники одновременно и зарабатывают деньги, и постепенно выращивают собственную инфраструктуру — такую, например, как теневой танкерный флот.

2. В Госдуме сейчас обсуждают не только идею о сроке годности товара, который должен занять не менее 20% упаковки, но и «подсвечивание» товаров из недружественных России стран (ссылка):



Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выступил с предложением маркировать товары из недружественных государств надписью «произведено врагом России», сообщает РИА Новости.

«Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать “произведено врагом России”», — заявил он.

Депутат призвал размещать данную надпись крупным шрифтом на самом видно месте, чтобы потребители, покупая товар, понимали, что они платят тем, кто желает зла России. В том числе он считает необходимым обозначить таким образом бренды, которые совершили громкий уход из страны, но со временем приняли решение вернуться, сменив название.

Лично я полагаю, что идея дурная. Из России ушло достаточно иностранцев, чтобы создать свободные ниши для российского бизнеса. Надо сначала эти ниши заполнить, а потом уже приниматься за тех, кто пытается применять стратегию «и вашим, и нашим». Проще говоря, пока что рано гонять тех, кто ушёл не до конца, хватает других забот.

3. Коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, нормальную страховую компанию — застраховать небольшой склад от пожара, кражи и тому подобного. По опыту своих знакомых я знаю, что не все страховые одинаковые — некоторые из них заряжают тарифы в разы больше разумного, а другие страховые выглядят нормально, но ровно до того момента, как наступает время компенсировать убытки после страхового случая.