Мнение: Об уроке истории ко Дню Победы… Кто кого освобождал?

Историю всегда пишут победители — это аксиома. Но как бы её ни переписывали в угоду новым историческим веяниям, мы не вправе забывать простого факта. Каждый пятый боец Красной Армии в графе «Национальность» имел запись «Украинец». Хотя вот для тогдашних партнёров по коалиции все они были «советскими, русскими».

Теперь всё это переписывается заново, как и многое другое. Пройдёт ещё лет пяток или десяток, и «выяснится», например, что украинцев в РККА брали насильно, по мобилизации. А так-то они всей душой хотели быть с Европой. Но — Иосиф #Сталин помешал…

На Западе, например, это уже в ходу. В Советском Союзе военные сражения на полях Восточной Европы, в Польше, Венгрии, Болгалиии, Румынии, Чехии и т.д. называли «Освобождением». Теперь восточноевропейцы сильно больше говорят об «оккупации». Хотя вот те же поляки по причине цивилизованно-европейских Außerordentliche Befriedungsaktion в 1939-1945 гг. потеряли пятую часть населения, почти 6 млн чел., и только менее 10% из них погибли в рядах Гвардии Людовой и Армии Крайовой. А вот в период «советской оккупации» население ПНР увеличилось на 13-15 млн чел., превысив 38 млн чел. Сейчас оно, к слову, почти на миллион меньше.

С Украиной и с её историей, видимо, произойдёт то же самое. Уже происходит. Скажем, для жителей Львова 30 июня 1941 года было датой начала оккупации или Днём Освобождения?

Архивные кадры намекают на «нынешний правильный» ответ.

Их тоже нельзя забывать. Как и эти, уже современные, со сносом Монумента славы Советской армии.

Как скоро #Украина станет отмечать 30 июня как «День Освобождения и Единения с Европой», а 28 октября — как дату начала «сталинской оккупации»?

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