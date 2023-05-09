Мнение: Сказка сперматозоида



Автор по имени Настя (из ФБ В.Ольшевского)

Наш с вами общий любимец, профессор математики из США Вадим Ольшевский, сегодня превзошел самого себя: он взял себе в помощницы знакомую русскую девчонку 16 лет (в ФБ у него есть ее фото), которая бьет всех в учебе в той же Америке – и вместе они наваяли ЭТО. Грандиозный эпос, по которому, как мне кажется, уже сейчас плачет Голливуд. У них оно названо “Эта враждебная женская репродуктивная система”, и вообще говоря, это всего лишь школьная работа для урока биологии, нечто вроде “домашки”.

ЭТА ВРАЖДЕБНАЯ ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА

Вступление Ольшевского

ЭССЕ НАСТИ (которой я посвятил два предыдущих поста) для ее школьного класса по биологии. Надо отметить, что хотя этого не требовалось, но Настя придала своему эссе литературный характер. Из озорства. Эссе, конечно, было написано по-английски, но я его перевёл на русский с помощью ChatGPT и наскоро слегка подправил. Тщательно редактировать нет времени. Надо сказать, что хотя ChatGPT дает в целом вполне достойный перевод, но он не ловит стиль, идиоматические обороты. Все это исчезло при переводе. В любом случае, все огрехи перевода и неуклюжесть русского языка на нашей с ChatGPT совести.

ЭТА ВРАЖДЕБНАЯ ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА

(эссе Насти)

Я пишу этот мемуар, чтобы почтить честь своих павших братьев, честь моих товарищей по оружию. Пожертвовавших собой, ради того, чтобы я мог жить. Меня зовут Джон Джонс, и это моя история.

Когда я появился на свет, с первого же дня меня готовили для одной цели. И когда я закончил школу, я и мои 200 миллионов братьев были готовы сражаться и умереть ради общего дела.

Я закончил школу с отличием (был лучшим в классе) и несмотря на то, что я был великолепно подготовлен и обучен, моя хиленькая флагелла дрожала при одной мысли о ней – о женской репродуктивной системе. И хотя днем я не мог позволить страху овладеть мной, но по ночам меня мучали бесконечные кошмары.

Я родился в яичках, в большом городе в мешке мошонки. Если уж совсем точно, я был произведен на свет на улице семиниферных трубочек в результате занятного процесса, известного в литературе под именем сперматогенез.

Поначалу, когда я лишь начинал свои тренировки, я был всего лишь спермицидом. С детства мне были свойственны любопытство и любовь к знаниям. Если хотите, считайте меня ботаником. В то время как мои сверстники с улицы семиниферных трубочек наслаждались своей молодостью и тусовались с утра до ночи, я в уединении штудировал книги. Я хотел знать всё: я читал о процессе мейоза, о тестостероне, гормоне, которому я обязан своим появлением на свет. Мне казалось, что нет ничего интереснее, чем тайна моего рождения.

О нашем городе, о физиологии его жителей было довольно много литературы, но, когда речь заходила о женской репродуктивной системы, учебники не давали почти никакой информации. Я знал лишь то, что это коварная и враждебная среда, в которой погибли слишком многие из нас.

В мой первый день в Эпидидимской Региональной школе я немного нервничал. По сравнению со своими сверстниками я выглядел довольно хилым. И не мудрено, ведь в то время, как другие занимались бодибилдингом по многу часов в день, я проводил все время за книгами. В тот момент я почувствовал себя гадким утенком, и жалел о том, что манкировал спортзалом. Но сейчас я понимаю, что это было правильно. Для успеха нет ничего важнее знаний.

Именно в тот самый первый день в школе я встретил своего лучшего друга. Во время обеденного перерыва я отчаянно искал свободное место в суматохе столовой, и какая-то группа шумных сперматозоидов-подростков сбила меня с ног. Я вскочил на ноги и ретировался в панике, но тут же налетел на кого-то еще. Огромного, устрашающего. Это был эталон сперматозоида, похожий на иллюстрации в книгах, которые я читал. Широкие плечи, высокий рост, крупный хвост, крепкое тело, массивная голова и четко очерченная акросома.

Я не мог вымолвить ни слова, не мог посмотреть ему прямо в глаза. Но когда я наконец взглянул на его лицо, я неожиданно увидел улыбку. Он дружелюбно положил свою огромную руку мне на плечо, ее вес меня почти раздавил:

– Как тебя зовут, мышонок? – спросил он добродушным басом.

Я как-то умудрился выдавить:

– Меня зовут Джон… Джон Джонс… сэр.

Его реакция меня поразила. Он рассмеялся, добродушно и громко, так что его смех привлёк внимание его товарищей за столом. Его смех, подобно его массивной фигуре, был притягательным, но в его улыбке было что-то неуклюжее. Он снова хлопнул меня по плечу и опять рассмеялся.

– Брось формальности, парень. Меня зовут Виктор Росс, но друзья зовут меня просто Вик. Так тебя зовут Джон?

Я смиренно кивнул.

– Ладно, Джонни, присоединяйся к нам.

Он повёл меня к столу, за которым сидели его друзья. Так я познакомился с Уолли Стоуном, Брюсом Логаном и Джимми Дином.

Через неделю мы уже дружили. Мы были лучшим звеном в школе, и все мои товарищи превосходили других в своих специальностях.

Уолли был чемпионом школы по бегу на дальние дистанции, его скорость была феноменальной. И он всегда куда-то спешил. Многие называли его мечтателем, потому что он часто отвлекался и терялся в мыслях.

Брюс Логан был гением, в изучении тактики ему не было равных. Я чувствовал, что интеллектуально он выше меня на голову. Но он также был мастером интриг, так сказать, теоретиком заговора. Молчаливым, вдумчивым, и постоянно размышляющим над разнличными способами взламывания любой системы.

Вик доминировал в спорте. Несомненно, физически самый сильный парень в школе. И как это часто бывает у физически сильных сперматозоидов, Вик был добродушным, хотя у него всегда были проблемы в интеллектуальной сфере. Большую часть ночей мы проводили, помогая ему с заданиями или экзаменами, которые он постоянно проваливал.

В то время как все парни в нашем звене были для меня открытой книгой, я никогда не мог понять Джимми. Джимми был быстр, остер на язык. Его можно было назвать сладкоречивым, и когда он говорил с тобой, казалось, что он достигает глубин твоей души. Но он никогда не преуспевал ни в чем, и на его лице всегда была непонятная кривая ухмылка.

Школьное время пронеслось в одно мгновение, и после последнего экзамена мы собрались в кабинете патриотической литературы. С оранжевыми лентами на стенах и портретами погибших героев.

Наш веселый треп прервал полковник Фрэнк Грант, наш военрук, вошедший в кабинет. Пухлый коротышка, довольно неприятный, как и большинство школьных учителей. Человек, который использует страх и унижение, чтобы подчинить себе класс. Полковник Грант с силой ударил своим мясистым кулаком по столу, чтобы заставить нас замолчать. Мы вскочили и вытянулись в полный рост.

– Я не думаю, что вы, молодые люди, в полной мере понимаете, что вас ждет. – рявкнул полковник Грант. – Конечно, вы читали об этом в книгах и слышали разные всякие россказни. Но сейчас вы имеете дело с реальностью, которой ни один из вас не избежит. Скоро все вы будете отправлены в опасную миссию, из которой еще ни один сперматозоид не вернулся. Миллионы, сотни миллионов сперматозоидов погибли смертью храбрых в женской репродуктивной системе, и не думайте, что вам удастся избежать этой участи.

Я никогда не забуду эти слова. Я провел оставшиеся несколько дней, думая о том, что скоро нас всех вызовут, страшась неизбежной гибели.

Нас подняли по тревоге унылым утром в понедельник. Небо было мрачным и серым, невообразимо мрачным и серым. Мы бежали к актовому залу, чтобы получить задание и номера наших отрядов. Отрядов было тринадцать, причем в первый, десантный, отбирали лучших из лучших. Это было небольшое элитное подразделение. А тринадцатый отряд – пехота – был самым большим.

Так как я закончил школу с наивысшим баллом, я попал в отряд №1. Я был счастлив увидеть здесь Вика, Уолли, Брюсом и Джимми, хотя это и не принесло мне облегчения. Я знал, что мы встречаемся в последний раз. Все мы молчали, прекрасно понимая смысл нашего молчания. Торжественная тишина прощания.

Не говоря ни слова, каждый из нас пристегнулся к своему стартовому креслу. Я оглянулся назад. Я знал, что больше никогда не увижу коридоров Региональной высшей школы Эпидидимиса.

Внезапно я почувствовал толчок, сердце мое ушло в пятки. Нас выстрелили в проток Вас Деференс, где мы оказались в гуще спермы. Я знал из школьного курса, что в сперме мы покроемся фруктозным раствором, который поможет нам в производстве АТФ. Также увидим там простагландины, которые стимулируют мышцы, отвечающие за нашу эякуляцию. Потом мы попадем в активирующий раствор из предстательной железы. Этот раствор, позволит нашим жгутикам двигаться с тройной энергией. Наконец, нас покроют слоем щелочного раствора, тоже из предстательной железы. Щелочь послужит защитой от смертоносной кислотной среды женского влагалища.

Молча мы проходили через все стадии обработки, о которых нам показывали столько учебных видео, и вот сейчас это происходило с нами в реальности. Когда мы наконец достигли уретры, напряжение достигло апогея. Некоторые из пехоты начали хныкать и умолять, чтобы их вернули назад. Но было уже было слишком поздно.

Мы неумолимо продвигались вперед, я считал ужасные секунды и вдруг я почувствовал, как Вик схватил меня за руку.

Мы услышали крики своих умирающих товарищей. Женская репродуктивная система косила их, словно они были ничтожными пешками. Я закрыл глаза, но крики 50 миллионов погибающих сперматозоидов было невыносимо слышать. Я схватил за руку Вика.

Дефектные, слабые сперматозоиды погибали первыми, и когда я, наконец, открыл глаза, я увидел весь свой отряд, кроме Джимми. Вик все еще держал мою онемевшую от его силы руку, но я ничего не сказал.

– Где Джимми? – выкрикнул я сквозь шум и стоны.

Вик опустил глаза.

— Это правда то, что они нам говорили, – выкрикнул он в ответ. – Среда действительно кислотная. Джимми не повезло.

Слезы навернулись у меня на глаза, и я не знал, было ли из-за смерти Джимми или просто из-за кислоты, проникающей в мои глаза. Но я знал, что мои товарищи не осудят меня за слезы.

Мы продолжили упорно двигаться вперед, обходя тела погибших. Мы пытались не реагировать на крики и просьбы о помощи, доносящиеся из наших радиостанций. Но знакомые голоса наших одноклассников сводили нас с ума.

На уроках мы слышали истории о монстрах, о том, как женская иммунная система жестоко атакует сперматозоиды. И я всей душой надеялся, что мы не встретимся с этими монстрами здесь. Но нам не повезло. Когда мы повернули за угол, нас поджидал один из этих чудовищных убийц. Я понял, что это конец. Я был готов к смерти, к этому нас готовили с момента рождения. Монстр атаковал нас, я цеплялся за жизнь, я сопротивлялся как зверь, но я был бессилен перед огромным противником. Я стал задыхаться, чувствуя, что мои силы на исходе. И тут я услышал голос Уолли.

– Джонни, – кричал он мне. – Есть только один способ тебя спасти. Я плаваю быстрее всех, и я его отвлеку. Я уведу его в сторону, а ты должен повести других дальше.

Я заколебался, и Уолли понял это.

– Джонни, ты должен сделать это! Ради себя, других и нашей общей цели.

С этими словами Уолли бросился в свою последнюю битву. Я знал, что больше я не увижу его никогда.

Я присоединился к Брюсу и Вику, и мы поплыли вперед из последних сил, не разбирая направления. Когда минуту спустя я перевел дух и осмотрелся, оказалось, что рядом со мной остался только Вик. Вик и я безуспешно искали Брюса, и вдруг услышали его знакомый голос по радио.

– Ребята, я… застрял… не знаю где, кажется, я застрял в скоплении мертвых тел и клеток теля. Я не могу двигаться, я пытаюсь, но не могу, я боюсь, я хочу домой, я просто хочу домой.

Мы молча слушали, как его слова сменились рыданиями, а затем …… знакомым шумом помех еще одного мертвого радио.

Раньше Вик всегда помогал мне справиться с любыми сложностями. Его ребяческая улыбка, его дружелюбные глаза, все в нем раньше сияло светом и надеждой. Но все это исчезло теперь. Судорога прошла по его лицу, и я увидел, что Вик в отчаянии. Я не мог не поверить, что могучий Вик может сломаться, и понимал, что следующим, потерявшим веру и разум, буду я.

Но неожиданно перед нами появилось что-то новое и большое. Я узнал, что это было, мгновенно, и засиял от радости.

– Вик! – воскликнул я. – Возьми себя в руки! Это шейка матки! Мы добрались до шейки матки! Я не могу в это поверить! Может, мы все же сможем выжить.

Но когда я взглянул на Вика, я понял, что он смотрит на группу сперматозоидов, охранявших вход в шейку матки. Они помогали лидерам своего звена двигаться дальше. Вик посмотрел на меня, и я знал, что это означает.

– Нет, Вик, пожалуйста, – начал я умолять. – Мне нужен ты, Вик, пожалуйста, ты единственный, кто всегда держал меня на плаву, Ты единственный, кто у меня остался. Пожалуйста, Вик, живи со мной.

Вик посмотрел на меня с разочарованием, я ненавидел это выражение лица.

– Хватит хныкать! Ты эгоист, – его правда ужалила меня. – Ты можешь выжить без меня. Джонни, ты всегда помогал мне в учебе, и теперь моя очередь вернуть тебе долг.

Слезы опять навернулись мне на глаза. Я вспомнил тот самый первый день в кафетерии, его смех, мою глупую улыбку. Как мы оказались здесь? Почему это происходит со мной?

Я из последних сил поплыл дальше в матку, чувствуя, что силы на исходе. Я плыл все медленнее и медленнее, и уже смирился со своей почти неизбежной смертью. Я плыл уже закрыв глаза, и вдруг уткнулся во что-то.

– Фаллопиевы трубы! – вскричал я, открыв глаза.

Теперь мне предстояло сделать выбор. Какую трубу выбрать? Одно отверстие ведет к желанной награде, а другое – к пустоте. Неужели все зависит просто от удачи?

Я закрыл глаза и поплыл наугад. В какую трубу попаду, в такую попаду!

Я ощущал дикую усталость, и был готов остановиться, но в моей голове раздавался голос Вика. Его последние слова. Я знал, что должен продолжать сражаться. За него, за всех нас.

Я вдруг услышал музыку, нежную музыку, гимн. Это прекрасное пение манило меня красивой, обещающей мелодией. И тут я увидел ЭТО. Я не могу описать вам ЭТО. Сияние. Сияние надежды и счастья. Я услышал помехи радио и прерывающийся голос полковника Гранта.

– Рядовой Джон Джонс, мы подтверждаем, что вы достигли цели. Что вы видите, солдат? Прием.

Я едва смог вымолвить.

– Полковник, это прекрасно.

– Рядовой, будьте конкретны. Дайте точное описание. Прием.

Но его требование было ничем по сравнению с сиянием и божественной мелодией яйцеклетки. Я перевел дух и поплыл вперед. И все, что я видел, был свет (Настя, перевод Вадима, английский оригинал – у него в ФБ).

КОНЕЦ