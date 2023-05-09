Рупор тоталитарной пропаганды: Проверить Байдена

В США республиканцы пытаются актуализировать на юридическом уровне сразу два обвинения в адрес Байдена – коррупция и превышение служебных полномочий/неправильное управление страной, что может создать почву для попытки очередного импичмента президента США.

Два республиканца в понедельник попросили надзорный орган Конгресса оценить управление администрацией Байдена Стратегическим нефтяным резервом и проверить его программу модернизации, заявив, что продажи SPR подорвали энергетическую безопасность США.

Сенатор Джон Баррассо, член сенатского комитета по энергетике, и представитель Кэти МакМоррис Роджерс, глава энергетического комитета Палаты представителей, обратились в Счетную палату правительства (GAO) с просьбой оценить управление резерва Министерством энергетики (DOE) после того, как администрация продала около 250 миллионов баррелей с объекта в прошлом году.

Продажи опустили уровень резерва до самого низкого уровня с 1983 года.

«Неправильное управление SPR со стороны Министерства энергетики подорвало энергетическую безопасность Америки, сделав страну более уязвимой к перебоям в поставках энергоносителей и расширив возможности ОПЕК и России использовать энергию в качестве геополитического оружия», — написали законодатели Джину Додаро, главе Министерства энергетики США.

Представитель Министерства энергетики заявил, что министерство стремится пополнить резерв «таким образом, чтобы обеспечить наибольшую ценность для американских налогоплательщиков и защитить интересы национальной (и экономической) безопасности США, соблюдая при этом мандаты Конгресса и выполняя необходимое техническое обслуживание, которое также является частью хорошего управления».

Примерно за шесть месяцев прошлого года администрация Байдена провела рекордную продажу 180 миллионов баррелей нефти для борьбы с высокими ценами на бензин.

Республиканские законодатели заявили, что они обеспокоены тем, что продажи SPR могли нанести структурный ущерб его трубопроводам и кавернам, что поставит под угрозу его способность выполнять свою миссию по энергетической безопасности в случае перебоев с поставками.

Администрация Байдена заявила в прошлом месяце, что продажи не повредили SPR, а лаборатория, которая следит за объектами, даже заявила, что рекордная просадка может продлить срок службы подземных хранилищ.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхольм заявила, что закупки для пополнения SPR могут начаться в конце этого года после завершения работ по продлению срока службы на двух из четырех участков заповедников на побережьях Луизианы и Техаса и после продажи, санкционированной Конгрессом.

Законодатели заявили, что обеспокоены задержками и перерасходом средств в программе модернизации SPR, утвержденной Конгрессом в 2015 году.

https://t.me/oilfly/19840 – цинк

* * *

Кейс №2. Конгрессменам стало достоверно известно, что в распоряжении DOJ and FBI находится несекретный документ от заслуживающего доверия источника. Этот документ непротиворечиво показывает что Байден, будучи вице-президентом, имел коммерческие отношения с иностранцем, получая деньги, а в ответ меняя законы. Судя по документу, DOJ и FBI обладают достаточной информацией, чтобы определить правду и точность сведений. Но сейчас непонятно какие шаги DOJ и FBI предприняли, чтобы расследовать это. Общественность все больше хочет ознакомиться с документом и опасается, что DOJ и FBI не расскрывают его из-за политических мотивов (political bias). DOJ и FBI обладают ценной и проверяемой информацией, которая представляет интерес для американцев. Поэтому Конгресс проведет свое независимое расследование.

https://t.me/politjoystic/32156 – цинк

Говоря по-простому, хотят придать юридичекую подоплеку старым обвинениям Байдена и его сынишки-наркомана в том, что они получали деньги от Китая и от различных около-государственных лоббистов.

Спецслужбы понятное дело покрывают Байдена и постараются затянуть рассмотрение этих обвинений до выборов 2024 года. В том, что Байден, помимо прочего, еще и коррупционер, особых сомнений нет.

Разумеется, вся эта борьба с коррупцией Байдена происходит не потому, что в США начнется борьба с коррупцией и лоббизмом на самом верху, а потому что республиканцы будут сводить счеты за преследования Трампа, благо фактура позволяет осуществлять попытки ухватить Байдена за филейные места, что однако не гарантирует импичмента и посадки.

—