Белая рубашка, черная футболка и бежевые брюки: создаем стильные наряды для отпуска из минимума одежды

Скоро наступит лето, и многие уже задумались о том, как они проведут отпуск. Но наряду с приятными мыслями о теплом море, ласковом солнце, завораживающих видах и захватывающих приключениях у женщин, безусловно, возникает и мысль о нарядах. В связи с этим эксперты дают советы о том, как не брать с собой много одежды, но при этом выглядеть стильно.

Поделите на два

Первое, что вам нужно сделать, – это сосчитать дни вашего отпуска. Если он длится две недели, то вам нужно взять с собой одежду на одну неделю. Да, вы не ошиблись, только на одну неделю. Ведь никто не запретит вам появится в отпуске два раза в одном и том же наряде. Тем более, что, скорее всего, только вы одна обратите на это внимание.

Возьмите с собой вещи, сочетающиеся с другими

Ключ к тому, чтобы брать с собой меньше одежды, – выбирать те вещи, которые хорошо сочетаются со множеством других предметов вашего гардероба. Это белые рубашки и футболки, топы нейтрального цвета и черные свитера, которые подходят практически ко всему. Что касается низа, то здесь следует отдать предпочтение джинсам, белым или бежевым и черным брюкам. Поскольку здесь существует большое количество комбинаций, вы сможете создать несколько вариантов нарядов, при этом не взяв с собой много вещей.

Наряды с белой рубашкой

Для создания повседневных образов сочетайте белую рубашку с джинсами или с бежевыми брюками. Во втором случае ваш вид будет более утонченным. А чтобы продемонстрировать женственность и элегантность, соедините белую рубашку с любой юбкой по вашему выбору, например, с анималистичным принтом.

Образы с черной футболкой

Стратегия, аналогичная той, что рекомендуется в использовании белых рубашек, подходит и для черной футболки. Она идеально сочетается и с джинсами, и с юбкой с животным рисунком. Надев черную футболку с черными брюками, вы создадите эффектный тотал лук. Если же погода прохладная, можно поверх черного топа надеть белую рубашку.

Сочетания с бежевыми брюками

Бежевые брюки – это всегда весьма удачный выбор, потому что их можно сочетать с чем угодно. Это может быть, например, белая рубашка, белая или черная футболка. А также яркий топ, если у вас есть желание одеться оригинально, чтобы привлечь к себе внимание.

Наряды с “тигровой” юбкой

К юбке с анималистичным принтом вы можете надеть черную или белую футболку с рисунком, с надписью или без таковых. В любом случае ваш лук будет модным и стильным.

Ориентируйтесь на прогноз погоды

Даже если вы направляетесь в жаркие страны, целесообразным будет узнать прогноз погоды на время вашего пребывания в отпуске. Потому что даже в тропиках ночью температура может заметно снижаться, и тогда вам потребуется утеплиться. А если вы заранее не позаботитесь об этом и не возьмете с собой свитер, кардиган или даже тренч, вы можете сильно пожалеть, так как замерзнете.

Но не исключена и обратная ситуация, когда вы отправляетесь в местность с прохладным климатом, а там может наступить жара. То есть нужно заранее подготовиться, ориентируясь на прогнозы синоптиков.

Берите вещи простые в уходе

Поскольку вы будете брать немного вещей, то лучше отдать предпочтение тем из них, которые легко отстирать или очистить. Ведь в отпуске мы расслабляемся, наслаждаемся вкусной едой и напитками, едим мороженое, которое в жаркий летний день быстро тает. Поэтому испачкаться вовсе не мудрено.

Только две пары обуви

Одно из самых разумных решений, которое вы можете принять, отправляясь в отпуск, – это взять с собой только две пары обуви. Одну из них для повседневных образов, а другую для различных развлекательных мероприятий – походов в ресторан, на танцы, в кино или на концерт. Идеальным выбором могут стать белые кроссовки и черные туфли на каблуках. При этом, надевая туфли на каблуках вместе с повседневной одеждой, вы сможете создать вечерний наряд.