Мнение: Распад остатков Британской империи, падение популярности британской монархии и дорогие подарки

1. Значительная часть жителей тех стран, которые всё ещё признают британского монарха своим официальным главной, настроены республикански, то есть желают отказаться от монархии (ссылка). Судя по результатам опросов (красные столбцы на заглавной картинке), в Канаде республиканцев вдвое больше, чем монархистов (47% против 23%), то же самое на Соломоновых островах (59% против 43%) и на Багамах (51% против 27%). Чуть лучше дела обстоят в Австралии, там республиканцев ненамного больше (42% против 35%). В общем, если бы референдум о сохранении монархии прошёл бы сегодня, то из крупных заморских владений у Британии остались бы только Новая Зеландия и Папуа-Новая Гвинея.



В 2021 году, ещё при королеве Елизавете, несмотря на её сравнительно высокий рейтинг, от монархии отказался Барбадос (ссылка). Говорят, китайцы сделали барбадосцам слишком выгодное предложение, от которого нельзя было отказаться. С Британией Барбадос понизил уровень связей, чтобы ему не мешали торговать с Китаем. А сейчас китайские дипломаты активно работают с Соломоновыми островами и Новой Гвинеей…

2. Ситуация для новокоронованного британского короля Карла III и вправду крайне неутешительная. Популярность монархии в Британии и её бывших колониях сейчас на минимуме за много десятилетий (ссылка):



Вчера в Лондоне состоялась долгожданная коронация Карла III – последний месяц британская пресса всячески подогревала интерес к этому событию, но в свете текущих проблем сделать это оказалось не так-то просто.

Дело в том, что простых британцев сейчас заботят совершенно другие вещи — цены на продукты продолжают расти, платить кредиты и ипотеки становится все сложнее, а волна банкротств и рост безработицы лишь набирают обороты. За последние два года падение уровня жизни в Британии стало рекордным — это уже привело к многочисленным митингам и забастовкам, а пышная церемония коронации могла лишь усилить недовольство властью и подлить масла в огонь.

Так и произошло, ведь вчерашнее мероприятия стало самым дорогим в истории королевской семьи — расходы на него достигли 100 миллионов фунтов, при этом треть этих средств ушла на обеспечение безопасности. В последнее время Лондон перестал быть тихим и спокойным городом, так что для защиты дорогих гостей количество полицейских на его улицах пришлось резко увеличить.

Но от различных неприятных инцидентов это все равно не уберегло — такой важный для Карла III день начался с митингов британских республиканцев, выступающих за отказ от монархии. И если раньше сторонники республики считались каким-то маргинальным меньшинством, то сейчас это движение поддерживает около 30% жителей Британии. Во многом это связано с личностью правящего монарха — в отличие от своей матери он не обладает таким авторитетом, да и серия коррупционных и семейных скандалов не добавила ему популярности.

О какой популярности короля может идти речь, когда в условиях экономического кризиса он и не думает отказываться от «карманных расходов» из бюджета страны — так в прошлом году их сумма составила 107 миллионов фунтов. При этом собственные доходы королевской семьи продолжают расти — она владеет огромными земельными активами, которые очень выгодно сдает в аренду. Например, недавно Карл III сдал часть своих земель под строительство новых ветряных парков, за что он ежегодно будет получать около миллиарда фунтов.

Так что раздражение простых британцев вполне понятно, но еще большее недовольство королевской властью назревает в дальних уголках некогда могущественной Британской Империи. Более того, перед самой коронацией некоторые из членов Содружества потребовали от новоиспеченного монарха извинений за геноцид, которому подверглись их страны:

В письме, обнародованном 4 мая, организации из Антигуа и Барбуды, Австралии, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин призвали британского монарха «немедленно приступить к обсуждению вопроса о репарации, репатриация останков и возвращение культурных артефактов».

В той же Канаде, которая долгое время была верна британской короне, подавляющее большинство жителей сейчас выступает за ликвидацию монархии, а в Квебеке даже состоялся митинг с лозунгами «Долой короля!» Похожая ситуация наблюдается и в Австралии, которую после смерти Елизаветы II охватила целая волна антибританских протестов с демонстративным сожжением английских флагов.

Страны Карибского бассейна пошли еще дальше — так Барбадос стал республикой и вышел из под власти Британии еще в 2021 году, присоединившись к китайскому проекту «Один пояс — один путь». Сейчас его примеру хотят последовать Антигуа и Барбуда и Ямайка, которые объявили о подготовке соответствующих референдумов — их жители не видят смысла в подчинении британской короне, в то время как китайцы готовы инвестировать в их страны миллиарды долларов.

Пожалуй, раньше я был бы удовлетворён происходящим. СМИ до сих пор работают по правилам англосаксонской журналистики, согласно которым все новости, достойные главной страницы, бывают только двух типов: или плохие, или об английской королевской семье. А так как я не хочу читать ни чернуху, ни сплетни о семействе островных вырожденцев, содержимое СМИ меня не устраивало категорически.

Сейчас, однако, мне уже всё равно. На главной Си-Эн-Эн десять новостей из десяти посвящены коронации, как будто США — всё ещё колония Великобритании? Да и наплевать. С каждым годом я всё реже читаю и западную прессу, и её российские аналоги, которые также пишут про британскую королевскую семью до нелепости часто. Старые СМИ умирают. Что бы ни пришло им на смену, у новых форматов болезненной привязанности к англичанам уже не будет.

3. В Школе Капитализма я пишу про дорогие подарки и про причины, из-за которых они часто выходят боком. Цитирую из начала поста (ссылка):

Пират и авантюрист Уолтер Рэли привёз в Англию из Нового Света картофель и табак. Рассказывают, что когда мистер Рэли закурил трубку в своём поместье, слуга окатил его ведром воды, так как решил, что хозяин горит. Также весьма примечательна история с королевой и плащом.



Елизавета I шла куда-то в компании своих придворных, когда дорогу процессии преградила обширная лужа. Ступать в лужу королеве не хотелось, и она остановилась, раздумывая, что делать дальше. Тогда вперёд выступил Уолтер Рэли — небогатый тогда ещё молодой человек — и бросил под ноги королеве свой роскошный плащ, чтобы царственная особа могла пройти с комфортом, не испачкав ног. Добрая королева Бесс широкий жест мистера Рэли оценила, и вскоре он стал её фаворитом, а позже — одним из богатейших людей Англии.



На этом примере мы можем наблюдать, что дорогой подарок — брошенный в лужу плащ — было бы не вполне правильно называть именно подарком…