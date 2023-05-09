Мнение: Щипцы вместо крючков

Как только выходит российский сериал про манипуляторов, мне сразу же пишут про плагиат. Друзья, я не приватизировала тему хищников и брачных аферистов. Я была бы рада, если бы кто-то про это что-нибудь интересное снял, поучительное или разоблачительное.

Но надежды мои пока напрасны.

nastya_tsunami

Здравствуйте, Эволюция, читаю Вас с 2019 года, я заметила плагиат вашего материала в книге «Жить жизнь» некой Богинской, по книге которой создателями «Содержанок» снят новый одноименный сериал. Так вот, мало того, что это спиз..ено у Вас, а конкретно основа книги это история Вячеслава и Оли, только наоборот, в книге мужчина хищник, так ещё и автор ничего не поняла из того, что прочитала. И спасибо Эволюция, благодаря Вам я живу в счастливом браке уже 12 лет, а также понимать стала важность работы.

Первые серии сериала я посмотрела, сходства с историями хищников в нем нет, но есть другие смешные моменты, которые я предлагаю разобрать для примера: как в рапаньей “рыбалке” вместо крючков получаются щипцы.

Героиня фильма Аня Богинская в исполнении Любови Аксеновой задумана, вероятно, как золушка.

Она богата, красива, бездетна, успешна в работе, владеет секретами маркетинга, а муж ее, роковой печорин, трагически погиб при странных обстоятельствах. К сожалению ни одного секрета маркетинга нам не удается узнать, потому что вместо работы Аня все время пьет вино и кокетничает с заказчиками. В остальное время она встречается с подружками, типа женсовет, и тоже пьет вино. Вечером она тоскует и пьет вино. И иногда еще она встречается с другом-печориным, этаким дракулой в интерьере в стиле вамп, который дает ей экспертные советы, а она пьет виски.

Волнует Аню, и с подружками, и с другом, и с заказчиками, только одно. Как бы залезть в голову “хищнику”, который ее зацепил. Она так прямо и говорит: хочу залезть ему в голову. И друг-эксперт ей помогает. Потом он даже приводит подмогу, лопоухого пикапера-эксперта, который важно как школьник сообщает, что у него 2 тысячи соблазненных женщин. Тот тоже толкует ей поведение “хищника”.

Вот они здесь, горе-хищник – в змеиной курточке. Курточка как у Марлона Брандо в роли настоящего хищника в фильме “Из породы беглецов”:

Этот “хищный” змей Матвей тоже зациклен на Ане. Он тщательно обдумывает каждый свой “ход”, а еще он посещает некий клуб таких же “хищников”, где гуру учит его, как правильно строить “игру” с Аней. Этот гуру и сам не ленив побегать, подстерегает Аню и проводит с ней мутную философскую беседу. Наверное это высший пилотаж по крючкам, потому что ничего в его речах не понятно.

Какие щипцы, то есть “крючки”, использует Матвей?

1. Он коварным образом заманивает Аню в клинику, где он работает пластическим хирургом и, подловив момент ее испуга у окровавленной тележки из операционной, является перед ней и долго смотрит в глаза, гипнотизируя. Как пикаперы-начинашки водят девчонок по моргам, кладбищам и ужастикам, чтобы в момент испуга подставить свое плечо, так и Матвей.

2. Дальше он все время понемногу хамит, чтобы зацепить. Например, говорит, что Ане нужен ботокс.

Аня, конечно, цепляется и начинает все время его со всеми обсуждать. Она производит впечатление абсолютной бездельницы, которая так много внимания уделяет Матвею, что выросла бы даже фигура утюга, не только человека.

3. Но дальше – поворот. Аня внезапно ловит афериста на “пересечении границ”. Она сама заманила его на свидание под советы друга-дракулы, но дальше предъявила ему гневные обвинения. Она обвинила его в том, что он несколько раз назвал ее по имени и хотел (шок) склонить к сексу. А значит он пикапер и ей это все не интересно. После этого Аня ушла и стала ждать сообщения, изнывая от страданий и страсти.

Тут я, честно говоря, даже не поняла, что имелось в виду. Что Матвей ее задел и подвесил? Или она сама накосячила и зацепилась? Или это – неудавшийся взлом границ? Скорее всего авторы и сами не поняли, но получился какой-то “крючок”.

4. А вот дальше уже понятно – качели. Тем более что друг-дракула-печорин и его лопоухий гуру-эксперт так и сказали, качели. Качели заключались в том, что Матвей вел себя непоследовательно, то появлялся, то исчезал, ближе-дальше, холодно-тепло. “Крючки-качели” тоже вырастили значимость Матвея, конечно.

5. Потом – “крышеснос”. Заключался он в том, что Матвей ни с того ни с сего наехал на какого-то мирного мужика в ресторане, обвинил его в том, что тот смотрит на Аню, и кидался бить ему морду, пока охрана его не выкинула. Неадекват так впечалил Аню, что она кинулась Матвею на шею и окончательно ему сдалась. Хотя сдалась она с самого начала. Но потом все время сдавалась и сдавалась, так авторы, наверное, понимают рост значимости.

6. Ну а дальше Матвей побежал в хищный клуб, его стал ругать гуру, обещая ему, что он проиграет, если не будет спать с разными женщинами каждый день. Это что-то, видимо, из Т10Д (трахни десять других) из пикапа конца 90-ых. Так авторы понимают “выход из минуса”: надо оставаться в плюсе, чтобы растить свою значимость. В общем, еще один “крючок”.

Сериал все еще в процессе выхода серий, финал пока неизвестен, но это и не важно.

Разберите по моим описаниям все перечисленные щипцы.