Доктор Захарова объясняет, как регулировать обмен веществ

Уделяя внимание обмену веществ, можно многого добиться. Сбалансированная диета и физические упражнения могут помочь, но это не единственное, что поможет.

Люди часто путают метаболизм и пищеварение. Это не так. Термин метаболизм относится ко всему биохимическому процессу, происходящему в клетках. Пищеварение – это лишь предварительный этап.

Различают катаболический и анаболический метаболизм. Катаболический означает расщепление: питательные вещества распадаются на молекулы и химические соединения. Углеводы превращаются в простые сахара, белки – в аминокислоты, а жиры – в жирные кислоты и глицериды. Именно благодаря этому процессу повышается уровень энергии.

О том, как повысить метаболизм, пояснил врач. Люди, которые потребляют больше калорий, чем нужно их организму, набирают вес. Если вы хотите ограничить или предотвратить это, то нужно сжигать больше калорий и заниматься спортом. Диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорума говорит, что здоровое и сбалансированное питание играет не последнюю роль в этой ситуации.

Чрезмерное употребление алкоголя стимулирует пищеварение, а значит, и обмен веществ. Снижение стресса также способствует достижению оптимального метаболизма. Стресс переводит организм в режим бегства, что нарушает обменные процессы.

Даже небольшие ритуалы и перерывы в вашем распорядке дня могут быть полезны. Например, сделайте глубокий вдох или насладитесь несколькими минутами свежего воздуха на улице. Здоровый обмен веществ также зависит от сна. Когда метаболизм протекает гладко, человек естественным образом остается моложе.