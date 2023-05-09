Мнение: О безвозвратной потере Украины за этот год… Это — победа?

Тут американский советник по нацбезу Джейк Салливан пытается навести тень на плетень, безапелляционно утверждая, что, мол, российский президент Владимир #Путин уже проиграл. Он, якобы, пытался «стереть Украину с карты, взять столицу и уничтожить Украину, поглотить её, но… потерпел провал».

Это, конечно же, чушь. Не только потому, что Владимир Путин ещё год назад прямо сказал, что «в наши планы не входит оккупация украинских территорий» — мало ли кто что говорил. Джейк Салливан несёт пургу в главном.

Разуйте глаза!

На самом деле, Украины — той самой, суверенной и независимой, — к сожалению, больше нет.

Это горько признавать, но это так. Есть некая территория с формальными признаками государственности — герб, флаг и гимн, президент и парламент, Кулеба в ООН, Байден в Киеве, — но у неё нет главного. Нет суверенитета. И перед тем, как вскипать «благородным гневом», просто посмотрите фактам в лицо.

Из чего складывается пресловутый государственный суверенитет?

Упрощённо говоря, это устойчивая #экономика + боеспособная #армия + независимая #политика. Чем из этого располагает #Украина сейчас?

Украинская экономика, потерявшая за год треть совокупного выпуска, практически нежизнеспособна без внешней подпитки. Объём которой только в прошлом году превысил размер годового ВВП. Украинский #бюджет — банкрот без новых кредитов от западных стран и международных организаций. Ради получения которых Киев «готов выполнить все требования и условия» внешних кредиторов. Даже лояльные западные #СМИ напоминают, что #Украина целиком зависит от иностранной помощи не только для оснащения армии, но и для поддержания нормального функционирования государства (например для того, чтобы школы могли продолжать работать), и на текущий год эти потребности оцениваются в диапазоне от 40 млрд до 57 млрд долл. Которых пока нет. И, как вишенка на торте, украинское национальное хозяйство в какой-то части зависимо даже от России — от газпромовского транзита в Европу и от продления «зерновой сделки». Словом, пока украинские диванные аналитики с умным видом рассуждают, как #Россия якобы становится «вассалом Китая», они в упор не видят, что Украина уже полностью подчинена внешним спонсорам как экономически, так и финансово.

Про ВСУ ничего плохого не скажу, несмотря на удручающе быстрое пополнение кладбищ по всей стране. Воюют жёстко. Но нельзя не учитывать и того, что боеспособность украинской армии критически зависит от помощи из-за рубежа во всех аспектах, от разведданных и планирования до поставок боеприпасов и техники. Объём которой, к слову, в прошлом году сравнялся со всеми российскими оборонными расходами. И продолжает нарастать. По последним данным, только помощь по линии #НАТО уже превысила военный #бюджет России. Тем не менее, как признал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, «текущие темпы расходования боеприпасов Украиной во много раз превышают наши текущие темпы производства». А многие виды вооружений и боевой техники Североатлантическому блоку приходится собирать с миру по нитке, опустошая склады даже в Пакистане и Южной Корее. По факту, способность ВСУ как обороняться, так и наступать напрямую зависит от поставок извне, а у того, кто их контролирует, полномочий, пожалуй, намного больше, чем у главкома Валерия Залужного.

И, наконец, политическая самостоятельность. Отбросим в сторону конспирологию про влияние «англосаксов» на недавние кадровые назначения в Киеве и регионах. Только два штриха.

На заглавном фото — новая банкнота Нацбанка Украины с мечтой про майбутню перемогу. Тут лишь слепой не заметит, что центральная композиция — недвусмысленная аллюзия на широко известное американское фото «Флаг над Иводзимой» и соответствующий памятник в Арлингтоне.

Даже каски поленились перерисовать на новый лад!

Для скептиков, пытающихся утверждать, что дело, мол, было на Змеином, вот самое известное фото оттуда:

И ничего общего с изображением на купюре, кроме количества персонажей.

То есть, даже «собственные» смыслы и символы нынешняя Украина просто копирует у главного патрона.

Второй штрих про политику. Намедни отставной британский премьер Борис Джонсон, претендующий теперь на пост нового генсека НАТО, высказался без обиняков: «Пускай падёт Россия, пусть распадётся, это не моя проблема. Я не советник Путина, мне не о чем беспокоиться». И что же? Всего через несколько часов украинский президент Владимир Зеленский почти повторил этот же тезис: «Мне всё равно, что будет дальше с Россией. Честно. Я не думаю об этом, пусть они думают о своём будущем».

Совпадение? Или Владимир #Зеленский всего лишь озвучивает наиболее «ястребиные» нарративы своих зарубежных спонсоров? Учитывая предыдущий штрих, а также общую динамику, в «совпадения» верится слабо. Да и может ли проводить независимую политику «лидер» страны, которая в экономическом, военном и финансовом плане полностью зависит от кого-то извне? Вопрос риторический…

То есть, если Владимир #Путин и ставил целью лишить Украину суверенитета, то он, выходит, этого и добился.

Но есть нюанс… ©

И что теперь ему с этим нюансом делать?

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