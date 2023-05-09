 

Рупор тоталитарной пропаганды: О порядке послевоенной амнистии для осужденных по нескольким преступлениям

09.05.2023, 18:45, Разное
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Постановление Пленума Верховного Суда СССР о порядке применения первой послевоенной амнистии, которая началась уже 7 июля 1945 года. Рассматривается вопрос о преступников отбывавших наказание сразу за совокупность различных преступлений.

ГАСО. Ф. Р-2738. Оп. 1. Д. 248. Л. 252-253

https://istmat.org/node/67818 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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