Рупор тоталитарной пропаганды: О порядке послевоенной амнистии для осужденных по нескольким преступлениям

Постановление Пленума Верховного Суда СССР о порядке применения первой послевоенной амнистии, которая началась уже 7 июля 1945 года. Рассматривается вопрос о преступников отбывавших наказание сразу за совокупность различных преступлений. ГАСО. Ф. Р-2738. Оп. 1. Д. 248. Л. 252-253 https://istmat.org/node/67818 – цинк — Источник: Colonel Cassad