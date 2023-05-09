Как я могу помочь ребенку с аутизмом завести друзей

Помочь своему ребенку завести друзей в новом городе или новой школе непросто для любого родителя. Но если он еще и страдает аутизмом, то задача становится еще более сложной. Эти дети воспринимают мир иначе, поэтому редко сразу находят общий язык со сверстниками. Но друзья нужны им не меньше, если не больше, чем всем остальным.

Социальные ожидания

Аутизм – очень многоликое расстройство. Среди детей-аутистов есть те, кто может общаться только в специально созданных для них условиях, и то лишь в определенных рамках, но большинство адаптируется к обычному социуму, правда, с некоторыми сложностями. Многие из них пытаются найти друзей среди других детей подходящего возраста.

Например, когда родители выводят своего ребенка в парк, с поиском партнеров по играм возникает проблема. Большинство детей не понимает, какого именно внимания от них требует ребенок-аутист. Если его приглашают в игру, то и здесь возникают проблемы. Нередко аутисты не умеют интуитивно схватывать мотивацию, и им требуются постоянные подсказки. Конечно, это мешает игре, ведь внешне они могут не отличаться от других ребят, и они просто не понимают, почему он так себя ведет.

Ищите группу для формирования социальных навыков

Налаживание связей с другими детьми и родителями будет иметь ключевое значение в процессе социализации. Обычно это происходит органично, когда ребенок идет в школу, а родители взаимодействуют с тьютором. Однако это может быть более сложной задачей, если ребенок учится дома. В этом случае стоит начать искать местную терапевтическую группу, к которой ребенок мог бы присоединиться.

Общественная группа по развитию социальных навыков помогает детям аутистического спектра (и не только) познакомиться с другими детьми, которым также необходимо развивать и формировать навыки, чтобы плавно входить в социальные отношения. Это включает в себя работу над такими вещами, как гибкость во взаимодействии, понимание того, что взаимность необходима с другими (и то, что вещи не всегда будут идти так, как вы хотите), принятие того, как может вести себя сверстник.

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Помогите ребенку развивать свои интересы

Еще один отличный способ помочь ребенку с аутизмом подружиться — это вовлечь его в структурированную группу или заняться тем, что ему уже интересно. Наличие общего интереса создает основу, на которой можно построить дружбу. Вы можете найти эти группы в школе или в местном доме культуры. Многие дети аутистического спектра социально мотивированы, но им не хватает гибкости и понимания определенных тонкостей во взаимодействии со сверстниками.

Иногда объединение в одной группе детей разного возраста дает хороший результат, потому что младшие дети с большей вероятностью будут следовать идеям старших. И наоборот, старшие легче поймут отличия ребенка.

Творческие группы в Интернете

Опять же, возможности в вашем городе могут быть сильно ограничены, поэтому важно проявить творческий подход и попытаться найти аналогичные возможности в Интернете. В частности, ищите местные группы, которые объединяются из-за общих интересов и встречаются онлайн. Позднее, когда дети подружатся, можно будет предложить встретиться где-нибудь на городской площадке. В любом случае вы уже установили связь, которая может развиваться еще дальше лично.

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И здесь, как и в жизни, работает правило неоднородности группы. Попробуйте собрать сверстников, и среди них, скорее всего, не найдется того самого “массовика-затейника”, на котором все будет держаться. Гораздо лучше, если в группе будут разновозрастные дети, а старшие будут немного понимать особенности младших товарищей. Это делает общение более органичным и исключает конфликты.

Заключение

Довольно сложно рекомендовать какие-то конкретные группы, потому что все дети разные. Проконсультируйтесь со своим коррекционным педагогом, он наверняка найдет для вас немало интересных вариантов. А дальше следуйте за своим ребенком. Несмотря на то что на первый взгляд аутисты кажутся обычными детьми, они воспринимают мир иначе, по-своему обрабатывая информацию. Благодаря этому у них немалые шансы достичь высот в творчестве или точных науках, в зависимости от своих склонностей и интересов. Привычка следовать одним и тем же схемам в повседневной жизни сохраняется у большинства из них, но это им не мешает.