На шашлыки! Как одеться женщине, чтобы было стильно и удобно

Лето — прекрасная пора для проведения досуга на природе. Например, можно выбраться на барбекю. Это отличный повод для встречи с друзьями. Но к походу на шашлыки стоит подготовиться заранее. И речь не только о продуктах, но и о подходящей для этих целей одежде. Как одеться женщине, чтобы было стильно и удобно?

Как одеться на пикник

Для отдыха на природе лучше выбрать повседневную и удобную одежду, соответствующую обстоятельствам. И мода тут отходит на второй план. Следует учитывать легкость ее загрязнения и переменчивую погоду.

На шашлыки можно надеть как платье, так и брюки. Тут все зависит от того, что для человека более комфортно. Те же легкие и удобные брюки длиной 7/8 с грамотно подобранным верхом будут идеальной одеждой для похода на барбекю.

Если очень идет платье и в нем комфортно на природе, то и не стоит от него отказываться. Здесь лучшим выбором станет миди, имеющее расклешенный подол.

На барбекю можно одеться и в спортивном стиле. И тут хорошим вариантом станут льняные расклешенные брюки или хлопковые легинсы. На случай понижения температуры нелишним будет захватить с собой кардиган, свитер или легкую куртку.

Длина и цвет одежды

При выборе длины необходимо знать о месте, где вы будете сидеть. Будет ли это застеленная одеялом трава или стулья? В последнем случае длина юбки или платья значения не имеет. А вот если сидеть на земле, оптимально остановиться на удлиненном или миди-варианте. Особенно удобны будут облегающие трикотажные платья. Эластичный материал прекрасно сядет по фигуре и не создаст дискомфорта во время движения.

Также нужно тщательно подбирать цвет одежды. Во-первых, светлые наряды быстро пачкаются на природе. На темных оттенках следы менее заметны. Во-вторых, лучше избегать ярких оттенков, напоминающих цветы (красный, оранжевый, желтый, розовый и так далее). Дело в том, что они привлекают насекомых.

Брюки

Подбираются в зависимости от погодных условий — длинные, средние или короткие. Очень актуальны для барбекю чиносы, брюки фасона paperbag и уже упомянутая выше модель длиной 7/8. А можно взять и универсальные джинсы, которые удобны и хорошо сочетаются со свитером, курткой, толстовкой, рубашкой или футболкой.

Рубашки

Для барбекю необходима удобная рубашка, не стесняющая движений. Причем нужно быть готовым к тому, что она испачкается. И самый рискованный в этом плане выбор — белый цвет. Лучше надевать рубашку голубого или бежевого оттенка. Что касается ткани, то это хлопок или лен.

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Шорты

На шашлыки лучше ехать в джинсовых шортах, которые сочетаются с футболкой с интересным логотипом или принтом. А сверху нее стоит надеть темную льняную рубашку (оверсайз). Образ дополнят кеды или кроссовки.

Если есть желание выглядеть стильно и шикарно, то тут помогут тканевые шорты. Они очень удобны при носке на природе и подчеркнут талию. Те же шорты-бермуды отлично сочетаются со светлой легкой рубашкой, которая в них заправляется. Вместо кроссовок к такому образу оптимально надеть сандалии.

Комбинезон

Незаменим в летнее время и отлично подходит для активного отдыха. Самые стильные, прочные и удобные джинсовые комбинезоны. Модницы могут подобрать под них соответствующие аксессуары.

Обувь

Помимо практичности и удобности важно соответствие стилю. Лучше взять две или три пары на случай изменения погодных условий. Для прохладных вечеров необходима закрытая модель. К примеру, эспадрильи, которые очень удобны и не выходят из моды. Они великолепно сочетаются с узкими шортами, джинсам и длинными юбками. Подойдут и кроссовки на танкетке, а также туфли-лодочки на низком каблуке.

Головной убор

Его главное предназначение на природе — защита от палящих солнечных лучей. Кепка или классическая бейсболка станет прекрасным дополнением к образу, созданному из перечисленных выше вещей. А для создания легкой романтической атмосферы женщинам можно повязать шарф или надеть соломенную шляпу.