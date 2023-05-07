 

Рупор тоталитарной пропаганды: По покушению на Прилепина

07.05.2023, 10:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По покушению на Прилепина

1. Прилепин пришел в сознание после вчерашней операции связанной с последствиями полученных ранений. Чувствует себя нормально. Жить будет.
2. Пойманный украинский террорист сознался (видео https://t.me/boris_rozhin/84946), что был завербован в 2018 году и прибыл в РФ для убийства Прилепина.
3. Теракт был совершен с помощью противотанковой мины дистанционно приведенной в действие. Прилепину сильно повезло, что живой остался. Можно сказать, второй день рождения.
4. Взявшая на себя ответственность "организация Атеш" это давно разоблаченная фейковая структура 72-го центра ИПСО работающего на ГУР МОУ и взаимодействующее с СБУ.
5. Вопросы признания данных организаций террористическими и возвращение смертной казни за терроризм остаются.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.23 / BFM – Германии и Франции пора искать дипломатического урегулирования конфликта на Украине — пока он не перерос в третью мировую

06.09.22 / Мнение: О белом флаге Медведева… Намёк понятен?

20.06.22 / От простых кос до широкополых шляп. Какие прически не повредят мокрые после купания волосы

08.03.23 / Воздушный боб: новая стрижка, сочетающая объем из 90-х и современные линии (идеи с фото)

30.04.22 / Первым делом помассируйте брови: серия еженедельных массажных упражнений против морщин вокруг глаз

24.12.20 / “Танцующий миллионер” Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь

14.09.22 / Человек «чудовищно похожий» на Евгения Пригожина вербует заключенных на фронт в Украине. Расшифровка и видео

02.03.22 / Мой ДНК – Личное мнение

12.04.22 / Мнение: Отмена русской культуры, уход World of Tanks и ребрендинг Tele2

08.02.22 / Родился в тюрьме, женился на молоденькой: как живет исполнитель хита “Фантазер” сейчас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика