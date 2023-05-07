В Канаде на 20-долларовой купюре заменят Елизавету II на портрет Карла 3

Канадский монетный двор заменит изображение бывшей королевы Великобритании Елизаветы II на 20-долларовых купюрах портретом короля Карла III. Об этом рассказал в субботу телеканал Си-би-эс, ссылаясь на руководство монетного двора.

Замена банкнот займет как минимум несколько лет. Новый дизайн, как ожидается, будет готов осенью. Букингемский дворец должен будет его утвердить.

Со временем портрет короля Георга VI появится и на канадских монетах. Сейчас на них изображен профиль Елизаветы II.

Елизавета II умерла в Шотландии в замке Балморал 8 сентября 2022 года. Она правила Великобританией рекордные 70 лет и 7 месяцев. После смерти Елизаветы следующим монархом де-факто стал принц Уэльский Чарльз. Его тронным титулом стал Карл III.

Коронация короля Карла III, его супруги Камиллы состоялась в Лондоне 6 мая в Вестминстерском аббатстве.