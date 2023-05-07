«Пропаганда – это не мнение»: российские и украинские социологи разработали новый метод соцопросов, исключающий неправильные ответы

Социологи из России и Украины совместно разработали новый передовой метод соцопросов, согласно которому учитываются только одобренные государством мнения и ответы.

В основе его лежит теория о том, что если позиция человека совпадает с «вражеской пропагандой», то её можно не учитывать, поскольку это навязанное мнение.

Неоспоримый плюс новой методики заключается в том, что она может быть легко подстроена под требования любого заказчика. Именно заказчик определяет, что считается вражеской пропагандой, а что – независимым личным мнением. Более того, теперь значительно легче добиваться требуемых результатов опросов.

– Мы исходим из того, что пропаганда врага – это не мнение, а навязанная позиция, которая не должна приниматься во внимание нигде, кроме как при даче показаний, – говорит социолог из Киева. – Результаты новой методики потрясающие: теперь у нас 100% респондентов считают, что мы должны отбить Крым обратно. Их списки, кстати, передали в военкоматы, пусть отбивают.

– Граждане, подпавшие под антироссийское информационное воздействие извне, не представляют наш народ. Их нужно не опрашивать, а допрашивать, – говорит социолог из Москвы. – Новая методика уже хорошо показала себя: более 100% респондентов уверены, что мы должны наступать всё дальше и дальше. Они все, кстати, теперь записаны добровольцами, пусть наступают.

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