Тайна треснувшей Луны, которую наблюдали средневековые монахи

Пять средневековых английских монахов наблюдали очень странное небесное явление, которое современные ученые до сих пор не в силах верно объяснить. Монахи видели, как Луна буквально треснула или раскололась в огне.

Это случилось поздним вечером 18 июня 1178 года, когда монахи Христовой церкви в Кентербери, графство Кент, Англия, увидели небесное зрелище, которое потрясло их до глубины души. Позже монах Джерваз Кентерберийский, который был летописцем аббатства Крайст-Черч, так описал это явление: “Они видели, как верхняя половина Луны раскололась надвое. А из средней точки внезапно возник пылающий факел, извергающий огонь, горячие угли и искры на значительное расстояние. Луна, казалось, корчилась, как будто от страха, и, выражаясь словами тех, кто сообщил мне об этом и видел это собственными глазами, Луна пульсировала, как раненая змея.

Странное явление повторилось дюжину раз, после чего Луна приобрела черноватый вид, а пламя утихло”. Довольно жутковатое наблюдение. Что именно монахи увидели в тот день в небе? Луна действительно взорвалась или треснула, или это была просто метафора для чего-то духовного? К сожалению, других подробностей монах не привел и в Кентербери или иных местах нет других записей об этом.

Эта история на протяжении последующих веков ставила в тупик астрономов и ученых, которые выдвигали различные теории и объяснения этого космического явления, но так и не сошлись в едином мнении насчет его. Интересно, что монах Джерваз в конце записи приписал, что монахи были готовы принести клятву, чтобы подтвердить правдивость этой записи:

“Мы готовы поставить нашу честь на клятву, что мы не вносили никаких дополнений или фальсификаций в описанное повествование”.

Запись Джерваса Кентерберийского оказалась в центре внимания, когда в 1976 году на нее обратил внимание Джек Б. Хартунг, геофизик, работающий в Государственном университете Нью-Йорка. По словам Хартунга, возможно, что наблюдение монахов связано с 22-километровым лунным кратером Джордано Бруно – самым молодым кратером на Луне. Он посчитал, что такой большой кратер мог образоваться от падения очень крупного метеорита, который мог быть в ширину около 2 миль. Упавшее на лунную поверхность тело такой величины подняло бы огромное количество расплавленной пыли, которая, в теории, могла скрыть часть Луны, создавая впечатление, что Луна раскололась надвое.

По описанию Джерваза, “раскол” произошел в “верхней части” Луны и кратер Джордано Бруно прекрасно вписывается в такое расположение. А “пульсация и извивание, как у раненой змеи” могли быть вызваны искажениями света от Луны. В то время Луна на короткое время вероятно была окутана плотной атмосферой из газов, выделившихся в результате взрыва, что вызвало турбулентность на поверхности Луны. Также очень молодой возраст кратера Бруно отлично подходит к этой теории.

Однако эксперт по Луне Питер Уизерс из Университета Аризоны отнесся к теории Хартунга со скептицизмом. Он заявил, что удар такой силы по Луне выбросил бы такое большой количество пыли, что даже в атмосферу Земли попало бы не менее 10 миллионов тонн каменной крошки, что вызвало бы во всех частях света сильные метеоритные дожди. При этом ни в одной из астрономических записей тех времен не упоминается о каком-либо массовом “фейерверке” с неба.