С классической рубашкой, жилетом и высокими сапогами: с чем носить теннисную юбку, чтобы выглядеть стильно в 2023 году

Хитом сегодняшней моды является мини-юбка с заниженной талией. При этом речь идет не об облегающих моделях с воланами, так как их время уже прошло. В 2023 году предпочтение отдается юбкам в складку, которые напоминают теннисные. Даже если вы никогда не держали в руках теннисную ракетку, теперь вы можете смело включить в свой весенне-летний гардероб такую юбку.

Хотя этот наряд по определению относится к одежде спортивного стиля, он может вписаться в любую эстетику, что делает его универсальной. Такая юбка будет гармонично сочетаться и с повседневными вещами, и с нарядными. Вы можете использовать ее независимо от того, являетесь вы заядлой модницей и не пропускаете ни одной новинки или предпочитаете сугубо индивидуальный стиль, выверенный до мельчайших деталей.

Кроме того, можно выбрать вариант теннисной юбки-шорт, чтобы вы могли спокойно ходить по улицам в ветреную погоду, не боясь, что она будет развеваться и приоткрывать то, что вы хотели бы скрыть.

Таким образом, теннисная юбка не просто может заметно разнообразить ваш гардероб, сочетаясь со множеством вещей в различных стилях – в спортивном, в классическом, романтичном и в стиле панк. В ней вы будете выглядеть очень свежо и модно. Вот какие вещи и цвета сочетаются с ней.

Стиль преппи и анималистичный принт (главное фото)

Стиль преппи ассоциируется с одеждой учащихся элитных частных школ. Он предполагает удобство и опрятность, являясь чем-то средним между смарт-кэжуал и деловым стилем. Чтобы придать образу непринужденности, можно надеть рубашку с расстегнутыми снизу пуговицами, коротким вязаным жилетом, а для остроты добавить высокие сапоги с анималистичным принтом.

Стиль “прибрежная ковбойка”

Эстетика coastal cowgirl (прибрежная ковбойка) подразумевает микс пляжной и ковбойской одежды. Это белый, голубой, коричневый цвет и легкие ткани – деним, хлопок, лен, кружево. По мнению дизайнеров, белая теннисная юбка здесь будет очень уместна, особенно если надеть к ней рубашку и ковбойские сапоги. Удачным вариантом будут и кроссовки с ковбойской шляпой.

Туфли неонового цвета на шпильке

Они хорошо подойдут к белой юбке с белой рубашкой. С одной стороны, образ будет близок к классике, но с другой, он получится нескучным, потому что его будет освежать яркий цвет обуви. При этом он может быть любого оттенка, главное, чтобы бросался в глаза.

Твидовый блейзер в пастельных тонах

С модной теннисной юбкой будет прекрасно сочетаться твидовый блейзер. Собрать этот лук будет легко, но при этом смотреться он будет весьма эффектно.

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Университетская куртка

Это изделие представляет собой короткую куртку, напоминающую бомбер, у которой трикотажный воротник, контрастные рукава, пояс, манжеты и знаки отличия. Такая вещь придает образу свежести, а ее сочетание с теннисной юбкой усилит это впечатление. А чтобы не выглядеть школьницей, добавьте к этому аутфиту сумочку и босоножки на каблуке.

Яркий корсетный топ

Этот экстравагантный образ выстроен на контрасте. С одной стороны, это спортивная теннисная юбка, а с другой – остромодные вещи, близкие к стилю женщины-вамп. Речь идет о ярком корсетном топе, таком же ярком кожаном жакете и белых сапогах на высоком каблуке.

Спортивные штрихи

Еще один свежий подход к ношению теннисной юбки – подчеркнуть ее спортивность. Для этого нужно сочетать ее со спортивным бюстгальтером и боксерами. Но чтобы образ не был чересчур повседневным, нужно дополнить его жакетом оверсайз и сапогами на высоком каблуке.

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Яркий цвет юбки

Стилисты советуют не останавливаться исключительно на юбке белого или черного цвета. Существует множество вариантов, которые охватывают всю цветовую гамму. А это дает возможность создавать самые разнообразные аутфиты.

Укороченная блузка и туфли на платформе

Чтобы создать утонченный и в то же время весьма эффектный образ, стилисты предлагают еще один нестандартный подход к ношению теннисной юбки. Это выбор укороченной блузки нежно-голубого цвета, придающей элегантность, и смелых босоножек на высокой платформе.

Балетки с гольфами

В 2023 году балетки вновь приобретают большую популярность у модниц. Дизайнеры предлагают поддержать этот тренд, сочетая их с белой теннисной юбкой и белой блузкой. К этому наряду подойдут черные гольфы и черная куртка-бомбер большого размера.

Блузка с рюшами

Если вы хотите создать нарядный, торжественный образ, стилисты предлагают отдать предпочтение белому цвету, но с несколькими цветными акцентами. Выбирайте блузку с женственными деталями, такими как рюши или бант. Хорошо, если у юбки будет цветная окантовка по низу. При этом аксессуары также желательно подобрать контрастные, и они не должны сочетаться по цвету ни друг с другом, ни с остальными вещами. Это придаст образу остроты.

Кожаная куртка

Надев темно-синюю, черную или серую теннисную юбку с кожаной курткой, с аксессуарами, украшенными шипами, и с грубыми ботинками, вы можете превратиться в плохую девчонку. Черная подводка для глаз необязательна, но для завершения образа настоятельно рекомендуется.