Американец научился по пророчествам Ванги угадывать результаты бейсбольных матчей

30-летний безработный Джош Роббинс из Монтаны получает от 3 до 5 млн долларов в год за счёт выигрышей в букмекерской конторе – мужчина угадывает результаты бейсбольных матчей с 99-процентной точностью.

Поинтересоваться у него, какой именно метод приносит успех прогнозисту, решили журналисты телеканала ESPN.

– К своим нынешним результатам я шёл долгие годы, – рассказал Роббинс. – Сначала я читал Ветхий Завет, потом Новый Завет, потом Кастанеду и Карнеги. Результаты были так себе, чуть лучше пошло после прочтения Нострадамуса, но этот метод работал недолго.

«Третий глаз» у мужчины открыл после изучения пророчеств болгарской ясновидящей Ванги (Вангелии Гуштеровой).

– Я начал активно читать её предсказания и понял, что они идеально подходят для бейсбола, впечатление, что она играла в него в юности, – заметил прогнозист. – Очень важно научиться правильно трактовать. Ванга пишет, что море подвинет сушу, значит «Питтсбургские пираты» выиграют у «Доджерс», если она пишет, что воцарится на небе красная звезда, следует ждать хороших результатов для «Цинциннати Редс». Можно спрогнозировать даже мелкие детали игр – например, если Ванга пишет про три круга, значит, в матче будут три круговые перебежки.

—