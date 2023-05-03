Самый свежий маникюрный тренд – ногти в стиле смокинга: его главные особенности и дизайны

Смокинг — не просто классическая мужская одежда. Смокинги также могут появиться на ваших ногтях благодаря новому тренду в нейл-арте. Традиционно такая одежда ассоциируется с классикой и элегантностью. Если вы отдаете предпочтение дизайну маникюра, который соответствует подобным характеристикам, то можете сделать нейл-арт в виде смокинга. Вдохновляемся эффектными вариантами.

В виде смокинга

Начнем с самого очевидного и одновременно креативного варианта для самых смелых и экстравагантных девушек. Суть заключается в том, чтобы реально создать на ногтях рисунок в виде смокинга. Используйте черные и белые лаки. Если есть желание сделать нейл-арт более нарядным, можете дополнительно прикрепить декор в виде страз. Например, туда, где находятся «пуговицы» на изображенном смокинге.

Необычный френч

Нейл-арт не обязательно должен воспроизводить внешний вид мужского предмета гардероба. Вы просто можете использовать соответствующие цвета, а именно черный и белый, и уже с их помощью создать красивый дизайн. Можно вместо белоснежного лака отдать предпочтение нюдовому, светло-кремовому.

Простое решение — это сделать дизайн в виде необычного френча. Например, на части ногтей сделайте традиционную черную окантовку, а на другой части проведите черным лаком линию окантовки сбоку. Этот вариант эффектнее всего смотрится на длинных ногтях.

Еще одна простая идея — сочетать классический и обратный френч. Это когда есть окантовка и на кончике, и у основания ногтя.

С абстрактными узорами

При наличии длинных ногтей можно украсить кончики разными причудливыми абстрактными рисунками. Покройте ногти базовым лаком нюдового оттенка, сделайте белую окантовку. Заем на белом лаке лаком черного цвета нарисуйте абстрактные узоры в виде изогнутых или ровных линий, точек, «клякс» и т. д.

Половинчатые

Оригинальное и простое решение для тех, кто тяготеет к классике, но в то же время хочет добавить нотку креатива. Сделайте обычный французский маникюр с использованием бледно-розового и белого лаков. Затем проведите вертикальную линию вдоль всей ногтевой пластины, условно разделяя ее на две части. Одну из частей закрасьте черным лаком.

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С геометрическим принтом

Геометрические принты в нейл-арте всегда приветствуются. С их помощью можно создать строгий и лаконичный дизайн. Поэкспериментируйте с подобными принтами, используя черный, белый и нюдовый лаки для ногтей. Один или два ногтя можете оставить однотонными: например, просто покрыть черным лаком и не добавлять больше никаких элементов.

Можете оформить все ногти прямыми и ломаными линиями. Постарайтесь придумать разные дизайны на разных ногтях. За основу по традиции берите черный, белый и светло-розовый лаки.

С акцентными рисунками

Сейчас не очень модно рисовать рисунки на всех без исключения ногтях, как это было принято раньше. В тренде — оформление одного или двух ногтей для создания яркого акцента (красота в простоте). Вы тоже можете поступить подобным образом. Часть ногтей покройте однотонным лаком черного или белого цвета. А на одном или двух оставшихся сделайте причудливые рисунки: те же абстрактные или геометрические узоры, например. С одной стороны, у вас получится лаконичный дизайн, с другой — креативный и современный.

Со стразами

Симпатичное решение как для нарядного нейл-арта, завершающего вечерний лук. Преимущество такого дизайна заключается в том, что его не составит труда воспроизвести самостоятельно в домашних условиях. Для этого используйте схему, описанную в половинчатом маникюре. А далее на разделительную линию прикрепите несколько крупных страз (по аналогии с пуговицами на смокинге). Подобным образом оформите не все, а два или даже один ноготь.