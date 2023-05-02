В моде уже больше 20 лет: как носить культовую сумку-седло с разными нарядами, чтобы выглядеть стильно и современно
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Сумка-седло – это культовый универсальный аксессуар, который пользуется популярностью уже более 20 лет и при этом выглядит современно и стильно. Сегодня в продаже можно найти ее различные варианты, которые отличаются своим дизайном и цветом. Это функциональный, модный и классический аксессуар, который прекрасно дополнит образ каждой девушки и женщины.
Впервые сумка-седло была представлена модным домом Dior в коллекции 2000 года. Она сразу же стала пользоваться невероятной популярностью, а с такими аксессуарами щеголяли различные знаменитости, в том числе Пэрис Хилтон и Бейонсе. Сегодня в продаже можно подобрать как брендовые варианты таких сумок-седло, так и недорогие, но качественные предложения от производителей масс-маркета.
Сочетание сумки-седло с одним элементом наряда
Не следует стараться подобрать такую сумку-седло к каждому элементу наряду. Можно сочетать такой аксессуар с блузкой, платьем или спортивными брюками. В этом случае не придется беспокоиться о возможном конфликте цветов, образ получается цельным, стильным и привлекательным. Например, можно легко сочетать такую сумку-седло с воздушным топом и брюками, которые выдержаны в единой световой гамме.
Сочетание с кроссовками и брюками
Это повседневный образ с кроссовками, брюками и сумкой-седлом, который отлично подходит для похода в офис или же прогулки по городу. Он эффектно смотрится как с совсем юными девушками, так и с женщинами за сорок. Сумка-седло – это суперуниверсальный аксессуар, для которого не требуется приобретать гламурные вечерние наряды и стильные костюмы. Ее легко можно носить со спортивными и повседневными вещами, что позволяет выглядеть современно и создать непринужденный легкий образ. Например, прекрасно сочетается такая сумка-седло с расклешенными брюками и кроссовками. Это спортивный стиль, которому такой аксессуар придает необходимый гламур и роскошь.
Варианты через плечо с летним платьем
Сумка-седло великолепно сочетается с всевозможными платьями. Это отличный вариант для торжественного вечера или свидания. При этом такой аксессуар должен иметь короткий ремешок, что позволяет носить его на плече. Такой образ будет одновременно гламурным и простым, не отвлекая внимание от самой женщины.
Ношение сумки-седло в руках для шикарного образа
Если носить в руках сумку-седло, используя ее с коротким ремешком, то это позволяет создать шикарный стильный образ. Также такой аксессуар станет отличным выбором для повседневной жизни. Причем сумку-седло можно носить как в руках, так и через плечо. Она сочетается с джинсами, кроссовками и блейзерами, что позволяет создать эффектный и необычный образ.
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Мини сумка-седло для стильного образа
Можно подобрать необычную мини сумку-седло, которая станет эффектным аксессуаром, подчеркивающим чувство вкуса и стиля у женщин. При этом это простой в использовании необычный клатч, в котором можно носить различные мелочи. Причем, в подобном случае можно выбирать сумки-седло ярких расцветок, которые прекрасно сочетаются с такими же красочными платьями в принтах.
Спортивный стиль
Изначально сумка-седло предназначалась для роскошных вечерних мероприятий. Однако модницы во всем мире стали использовать ее и в повседневной жизни, надевая со спортивными штанами и кроссовками. Это позволяет получить легкий воздушный образ, при этом такая одежда будет неизменно практичной и удобной в использовании. Если же к таким спортивным штанам добавить туфли на каблуках, то получится неповторимый уличный стиль, который будет подчеркивать индивидуальность каждой женщины.
Сочетание с многоцветной одеждой
В холодное время года не так-то просто подобрать подходящий вариант теплой одежды, которая бы сочеталась с такой сумкой-седло. Можно порекомендовать обратить внимание на многоцветные шарфы, при этом сумку носят исключительно в руках за ремешок. Такой образ можно дополнить теплыми объемными свитерами и яркими пуховиками. Одновременно такая одежда будет не только теплой и практичной, но и стильной, что во многом достигается за счет использования необычной сумки-седло.
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Контрастные сочетания
Добавить элегантности своему образу можно за счет контрастных сочетаний сумки-седло и стильной одежды. Например, можно выбрать черное пальто и такого же цвета высокие сапоги, которые будут великолепно сочетаться с белой сумкой-седло. Это подчеркивает элегантный стильный образ девушки. При этом возможно не только черно-белое сочетание, но и нейтральные цвета и даже одежда ярких оттенков.
Вариант с кроссбоди
Эффектную сумку-седло можно не только носить в руках или через плечо, но и в варианте кроссбоди. Нужно лишь правильно подобрать размеры такого аксессуара, который к тому же должен сочетаться по своей цветовой гамме с используемой одеждой. Причем это отличный вариант для путешествий и каждодневного использования. Такой образ будет одновременно стильным, элегантным, легким и воздушным.
Сочетание с пуховиком
Сумка-седло прекрасно сочетается с пуховиками и теплыми куртками. Такой шикарный наряд отлично подходит для зимы и холодного времени года. При этом можно подобрать куртку-бомбер и сумку с длинным ремешком. Это позволит создать классический повседневный образ, который подчеркивает оригинальный вкус девушки.
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Повседневный стиль и сумка-седло
Сумка-седло отлично сочетается с яркой одеждой или казуальным стилем, который часто выбирают для повседневной жизни. Например, можно присмотреть для себя струящийся или цветочный топ с расклешенными джинсами и кроссовками, а дополнить такой образ проще всего сумкой-седло.
Экспериментируйте с цветами
Сегодня модные тенденции таковы, что можно без каких-либо сложностей экспериментировать с цветами. Например, можно надеть яркие кроссовки с красными спортивными брюками. Образ дополнит пальто или плащ ярко-зеленого цвета. В подобном случае можно выбрать сумку-седло, которую стоит носить на плече или в варианте кросс-боди. Если вы хотите быть в центре внимания, то такой стиль именно для вас. Нужно лишь постараться избегать несбалансированных сочетаний, что в первую очередь связано с цветами и оттенками.
Сумки с необычным ярким рисунком
Если вы привыкли экспериментировать и не боитесь ярких образов, то можно подобрать сумку-седло с необычными рисунками. При этом такой аксессуар прекрасно сочетается как с летними топами, так и со строгими осенними плащами. Это элегантный образ, который отлично подходит для города, работы и повседневной жизни.
Сумка-седло для привлечения внимания
Если вам нравится привлекать чужие взгляды, и вы хотите быть в центре внимания, то носите сумку седло исключительно в руках. При этом отличным выбором станет наряд в стиле кэжуал шик. С помощью сумки-седло можно дополнить такой образ, причем подобный вариант подходит как для торжественного вечера и свидания, так и для похода в офис на работу.
Эффектное сочетание с романтическими летними платьями
Сумка-седло отлично сочетается с романтическими летними платьями. При этом следует отдавать предпочтение струящейся и легкой одежде, а сумку желательно выбирать в тон платья. Дополнить образ можно обувью на каблуках или же парой танкеток. Такой стиль будет одновременно эффектным и необычным. Это прекрасный вариант для каждодневного использования, причем можно носить такое романтичное платье с кроссовками или кедами.
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