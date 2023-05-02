Владимир Путин примет участие в Параде Победы по видеосвязи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в связи с плотным графиком и множеством мероприятий, запланированных на этот день, Владимир Путин примет парад по видеосвязи.

Оборудование для этого сейчас устанавливают на площади.

Изображение будет транслироваться на несколько больших экранов, которые будут хорошо видны всем участникам церемонии. Где именно в этот момент планирует находиться президент, не сообщается, однако запланированная программа остаётся неизменной.

– Всё пройдёт в обычном режиме. Да, по видеосвязи. Очень многие мероприятия сейчас проводятся в таком формате для экономии времени, особенно в условиях плотного графика. Ничего удивительного здесь нет, – сказал Песков.

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