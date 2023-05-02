“Хочется иметь какое-то подспорье”: Наталья Гулькина рассказала о дизайнерской коллекции сумок и былой славе

Популярность пришла к Наталье Гулькиной в восьмидесятые годы, когда она стала солисткой группы «Мираж». Последние тридцать лет артистка развивает свою сольную карьеру и слышать ничего не хочет о бывшей коллеге Маргарите Суханкиной.

Об увлечении музыкой

В детстве Гулькиной мама купила пианино. Однако маленькая Наташа никак не хотела учиться играть на этом музыкальном инструменте. Ей больше нравились подвижные активные игры с ребятами на улице. Тогда мама продала пианино.

Когда Гулькиной было лет 13-14, она вдруг захотела научиться играть на гитаре. Ей хватило усидчивости для того, чтобы воплотить задуманное в жизнь. С тех пор Гулькина не расставалась с гитарой. Она ходила с ней повсюду, даже брала в походы, и всегда напевала какие-то песни.

По окончании школы Гулькина хотела поступить в музыкальное училище, однако с треском провалила экзамены. Тогда он поступила в другой вуз и стала телефонисткой. Вот только профессия ее не слишком устраивала. Все равно Гулькина мечтала о сцене и верила, что однажды ее мечта сбудется.

О былой славе

Гулькина, еще работая телефонисткой, начала принимать участие в самодеятельности, обзавелась знакомыми. Вскоре судьба свела ее с композитором и основателем «Миража» Андреем Литягиным. Они записали восемь песен. Вскоре к коллективу пришла невероятная популярность.

Гулькина признается, что не ожидала такого оглушительного успеха. У них было по 40 концертов в месяц. За одно выступление платили 25 рублей. При этом зарплата Гулькиной как телефонистки составляла 80 рублей. По вполне объяснимым причинам артистка решила уволиться с основной низкооплачиваемой работы. Так и сбылась ее мечта строить карьеру на сцене.

О тратах

Гулькина признается, что на первый крупный гонорар приобрела себе личное авто. Затем она стала покупать дорогую косметику и парфюмерию. Кстати, и своих родственниц знаменитость обеспечила подобной продукцией.

Увы, в 1988 году Гулькина покинула группу «Мираж». Но она не ушла из мира шоу-бизнеса, а по сей день продолжает развивать сольную карьеру.

О неблагодарности

Бывшие солистки «Миража» конфликтуют уже более десяти лет. Однажды, принимая участие в телевизионном проекте «Дуэты» на канале “Россия-1”, Гулькина отметила, что не хотела бы спеть с Суханкиной и даже не представляет себе, какие бы чувства испытала, если бы увидела экс-коллегу за зеркальной стеной. По словам Гулькиной, Суханкина не то, что не отблагодарила ее за все хорошее, но еще и пыталась уничтожить скандальными интервью прессе. Гулькина отметила хорошие вокальные данные бывшей коллеги, но констатировала, что вот человек она не очень хороший.

О талантливых артистах

Высказалась Гулькина и по поводу «незаменимой» Примадонны, покинувшей Россию. По мнению экс-солистки «Миража», странно, когда из обычного человека делают культ и возвеличивают его. Гулькина отметила, что в Алле Пугачевой нет ничего выдающегося и что в нашей стране немало других талантливых артисток. В качестве примера она привела Ирину Понаровскую, Ольгу Кормухину, Ани Лорак.

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О дизайнерской коллекции сумок

Гулькина призналась, что нормальное желание человека — иметь какое-то подспорье в финансовом плане, чтобы создать подушку безопасности и обеспечить себя пассивным доходом. Однажды такое желание подтолкнуло певицу к тому, чтобы подать в бизнес. Она стала изготавливать и продавать дизайнерские сумки. Гулькина организовывала показы для презентации новых коллекций. Артистка вспомнила, как старалась сделать фееричное шоу, однажды даже приобщила к участию белых собак. Животные выходили на подиум с ее сумками. «Это было шоу мирового уровня», – призналась Гулькина.

Тем не менее, бизнес отошел постепенно на второй план. Звезда пояснила, что она и певица, и сама себе продюсер. Совмещать музыкальную деятельность с ведением стартапа очень сложно.

О других проектах

Два года назад Гулькина выпустила книгу под названием «А может, это просто мираж». Там она рассказала историю своей жизни, начиная с самого раннего детства, с детского сада. По словам знаменитости, книга разлетелась сразу. Недавно она заказала на выпуск еще один тираж, поскольку в магазинах ее произведения уже не найти.

Гулькина напомнила о своем актерском образовании (у артистки есть диплом ГИТИСа) и отметила, что снялась в сериале «Детка». В этой картине знаменитость сыграла актрису, которая готова ради карьеры и славы буквально на все.