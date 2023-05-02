У чемпиона мира по шахматам обнаружили положительную допинг-пробу

17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь может лишиться своего звания из-за положительного допинг-теста. В крови китайского гроссмейстера обнаружили запрещенный препарат каиссол.

Каиссол входит в список лекарственных средств улучшающих мозговую деятельность. Вещества в его составе повышают внимание, концентрацию и скорость нейронных импульсов. Употребление каиссола на регулярной основе позволяет временно повысить уровень игры шахматиста на 200-300 пунктов Эло. К побочным эффектам лекарства относят средний шанс преждевременного слабоумия.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) призвала дождаться окончательных результатов расследования. Если во второй допинг-пробе китайского спортсмена, кроме венгерских седативных веществ, обнаружат следы каиссола, шахматная корона перейдет россиянину Яну Непомнящему, проигравшему матч.

– Это вопиющий случай надругательства над самой старейшей интеллектуальной игрой! Допингом, как известно, только русские занимаются, но, видимо, их китайские товарищи недалеко от них ушли, — заявил глава антидопингового комитета ФИДЕ Григорий Родченков.

В компартии Китая начали собственное расследование инцидента и уже поняли вопрос о лишении Дин Лижэня звания гроссмейстера.

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