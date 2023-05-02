Эндокринолог Гуреева назвала четыре признака того, что ваш организм сжигает калории медленно

Вот некоторые признаки и симптомы, которые человек может испытывать, если метаболизм нарушен.

Это может быть наследственным заболеванием или результатом недостатка питательных веществ и диеты. Термин “медленный” не является точным в отношении метаболизма. Лучше использовать термин “эффективный”. “При неэффективном обмене веществ организм хуже расходует калории”, – говорит Антонина Гуресева, эндокринолог МедикФорума.

Симптомы нарушенного метаболизма включают себя постоянный холод. Все чувствуют холод, когда на улице падает температура. Однако некоторые люди мерзнут независимо от того, какая температура на улице. Особенно часто мерзнут руки и ноги. Организм посылает предупреждение.

Сухая кожа в холодную погоду – обычное явление. Сухость кожи вызывается холодным наружным воздухом и теплым внутренним. Если кожа особенно сухая и шершавая, это может быть связано с обменом веществ.

Кожа головы и волосы также становятся слабее, если метаболизм работает на пониженном уровне. В результате волосы могут выпадать или ломаться.

Постоянная усталость. Человек просыпается уставшим утром и с трудом продирается сквозь него, пока после обеда не наступает спад, по крайней мере, к трем часам дня. Нарушенный обмен веществ – классический симптом.

При неэффективном обмене веществ человек может долгое время не обеспечивать свой организм необходимыми ему питательными веществами. Диеты часто направлены на то, чтобы потреблять меньше калорий. Это может привести к дефициту питательных веществ. Плохой или неполноценный сон, стресс и недостаток отдыха – все это может привести к нарушению обмена веществ.