Скандалы: Тоска по России

Почему сбежавшие звёзды делают вид, что попали в сказку

Почему сбежавшие от СВО журналисты, актёры и артисты загибаются на Западе от русофобии, но и это им не помогает? Таких волшебных гонораров, как в России, никто не готов платить, приходится приспосабливаться. Новости бегущей строкой: новый клип группы Little Big больше напоминает пропаганду нетрадиционных ценностей, где иноагент и солист Илья Прусикин* демонстрирует прелести женского тела собственной персоной, а благотворительный фонд иноагента и актрисы Чулпан Хаматовой* терпит бедствие.

Тем временем младший брат актрисы, 38-летний Шамиль Хаматов, был исключён из труппы столичного «Современника» после новости об участии в благотворительном спектакле в пользу Украины. Но его жена в соцсетях скучает по родине из Латвии. И подобных сообщений множество.

Рената Литвинова

56-летняя актриса Рената Литвинова, сбежавшая из страны после начала СВО, анонсировала в Париже спектакль Cactus в Theatre Hebertot, пообещав, что выйдет на сцену топлес. «Так выглядит отчаяние!», «Спасибо, что в Париже, а не у нас!» — комментируют фолловеры. Параллельно актриса готовится к постановке латышской версии пьесы «Ад — это другие» Жан-Поля Сартра. Поскольку исполнительницы главных ролей будут говорить по-русски, в Сети не исключили, что Рига готовит постановку в русофобском стиле. Известно, что иногда артистка возвращается в Россию проведать родственников, последнюю поездку она датировала мартом, отметившись в «Инстаграме»**.

Анатолий Белый*

Актёра театра и кино Анатолия Белого*, доигравшего в МХТ имени Чехова до конца сезона, покинувшего Россию и отправившегося на свою историческую родину — в Израиль (который, кстати, тоже воюет с соседями), попросили дать интервью. Отвечая на вопрос про разницу в военных действиях на Украине и в Израиле, перебравшийся в Ригу артист рассмешил публику.

— Хотелось бы спросить у вас: вот вы бежали от войны, приехали в воюющую страну, не было ли у вас какого-то страха, разочарования из-за этого? — спрашивает интервьюер.

— Ну что вы, это совершенно разные вещи. Там война, а тут война, вы что, разницы не видите? — отвечает ему актёр, словно в одесском анекдоте.

Видео © T.me / PUTIN TG TEAM

До этого в конце марта Анатолий Белый нашёл инфоповод засветиться в российских пабликах, сообщив, что солисты группы «Би-2» перечисляют деньги с концертов на нужды ВСУ. Как прокомментировали тогда в телеграм-каналах: «Ни дня без России!»

Михаил Козырев*

Экс-продюсер российской рок-радиостанции решил высказаться о россиянах. Журналист-иноагент Михаил Козырев* объявил, что после победы Украины граждан РФ нужно будет отправить в Бучу и Ирпень, чтобы они на коленях каялись перед Киевом.

— Я думаю, что в будущем — так же, как надо было возить в концентрационные лагеря — нужно будет возить россиян в Бучу и Ирпень, в места массовых захоронений и военных преступлений: пусть каждый там встанет на колени, кинет горсть земли за тех, кто был уничтожен от имени нашей страны. Это будет очень тяжёлый процесс покаяния, — заявил Козырев*.

Журналист-иноагент Михаил Козырев* объявил, что после победы Украины граждан РФ нужно будет отправить в Бучу и Ирпень. Видео © T.me /Telegram

До этого, напомним, Козырев* отметил модные сапоги, куртку и новую причёску певца Шамана в очередном клипе про русских, назвав это отсылкой к «сцене с гитлерюгендом из фильма-мюзикла «Кабаре». Такие сапожищи и джинсы носят, напомню, с конца 90-х, а обувь на платформе всегда в тренде и при военной операции приобретает у молодёжи популярность. А на Западе это вошло в моду ещё с 60-х годов прошлого века. «В похожем прикиде сейчас по улицам Москвы ходят не только молодые блондины славянской внешности, но и восточные парни. Это просто модно, Миша», — комментируют в пабликах. Может быть, сбежавшего из России журналиста просто бесит песня, где исполнитель не стыдится своей родины?

Вероятно, лучшим временем для основателя «Нашего радио» были 90-е, когда большинству россиян приходилось выживать, не рассчитывая на зарплату. Или это сказывается стресс от жизни за границей, когда голландцы просят латышей не писать кляузы на сотрудников «Дождя»*, где трудится сейчас иноагент Козырев*, который перебазировался в Ригу. МВД Нидерландов предложило коллегам из Латвии прекратить терроризировать подопечных из России. Так, Амстердам уже получил сведения о том, что, например, гендир телеканала Наталья Синдеева* однажды была оштрафована за курение на улице, а у Михаила Козырева* установлен пиратский Windows. Видно, что диспозиция даётся Михаилу с трудом. Неужели ностальгия?

Александр Невзоров*

Почему «Дикое поле» и «600 секунд» выродились в ненависть к собственной стране, а сам их создатель, икона радикальной журналистики 90-х иноагент Александр Невзоров*, бросив угодья, дом и ферму, вещает на русском языке в своём паблике, что Россия «разваливается на глазах»? Что с глазами?

Смена формата и площадок для публициста после вхождения Крыма в состав России и начала СВО стала всё больше напоминать гештальт заблудившегося фюрера. Костюмы и эполеты, лихой огонь презрения и изжога русофобии всё чаще не дают ему покоя. Его соцсети — это бои без правил с самим собой: вычеркнуть себя из истории именно российской журналистики у Невзорова* не получается, но и оставаться в ней, вероятно, ему опасно чисто психологически.

В другой раз Невзоров* объясняет иноагенту Ирине Шихман* в интервью, что Гагарин на самом деле в космос не летал. По его словам, технически ничего чрезвычайного и особенного не произошло. Ну кто первым вывел на орбиту, кто первым преодолел линию Кармана? Оказывается, первыми «это сделали гитлеровские ракеты. То есть такая возможность преодолеть гравитацию и вывести аппарат за пределы атмосферы — это ещё не космос всё равно. Там, где летал Гагарин, космосом мы это называем, просто чтобы не срамиться. Космос находится от нас гораздо дальше, чем Луна, потому что Луна — это вообще филиал Земли».

«Расскажите не имеющему высшего образования Невзорову*, что у немцев была не «орбита», а (и то очень условно) суборбитальный пуск железяки (вертикально вверх, камнем вниз)», — пишут военные в пабликах. Речь идёт о запуске «Фау-2» в 1944 году. А оспаривать первенство человека в космосе слишком безумно; когда у нас будет лифт до Луны, тогда и можно будет так назвать спутник Земли, напоминают люди с высшим образованием.

Икона радикальной журналистики 90-х иноагент Александр Невзоров*. Видео © T.me / Пул № 3 / YouTube / А Поговорить?

Преступление и наказание

Певица Валерия, чтобы её муж не получил статус иноагента за всплывшие в Сети телефонные разговоры с критикой СВО, даже спела с голограммой Иосифа Кобзона, проделав до этого ещё несколько манипуляций, не оставшихся в народе незамеченными.

Об уехавших из России многие актёры и режиссёры говорят с сожалением. Но ведь никто не заставляет беглецов становиться политиками, однако этого требует западное общество. И богема в надежде, что её примут, день за днём оскорбляет сограждан. Неожиданно об артистах высказался актёр и режиссёр Никита Михалков.

— Я скажу так: их положение трагично. Может, немногие понимают, что это трагедия. Это кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзии — очаровательных фарфоровых улыбок… Я не за то, чтобы кого-то наказывать, — сказал Михалков.

По его словам, он и сам тоже жил в этих иллюзиях, в мире «очаровательных фарфоровых улыбок и вечных вопросов: How are you? Ты отвечаешь: I’m fine!»

— Если начинаешь действительно рассказывать, как себя чувствуешь, говорить про свою жизнь и проблемы, на тебя смотрят как на сумасшедшего. Есть люди, которых принципиально не устраивает то, что происходит в России. Но не тот русский, кто со страной, когда она прекрасна и богата, а тот, кто остаётся с ней, когда она в проблемах. Тот, кто переживает за неё по-настоящему, — напомнил режиссёр Михалков старую добрую истину.

И правда, мир иллюзий может ударить по самому больному. Светлана Ходченкова, российская актриса, которая снялась в нескольких успешных фильмах Голливуда, напоминает военкор Михаил Онуфриенко, однажды рассказала про успех на «фабрике грёз».

— Я не знаю почему, но русских актёров зачастую используют в Голливуде очень однобоко. Нам предлагают только роли бандитов, иммигрантов и проституток, — рассказала о своём опыте Ходченкова.

Клинч новиопов

Термин «новиопы», который в соцсетях получил трактовку как люди без родины, подводит к неожиданному финалу релокантов: тяжёлыми буднями им приходится доказывать, что они совсем не россияне. Но сбежавшим, кажется, не привыкать. Те, кто вырос в советском обществе или даже застал его на исходе, помнят клише коммунистической идеологии и теперь со всей яростью опровергают свою принадлежность к России.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов.

** Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Мари Медведева

Оригинал материала: “Лайф”