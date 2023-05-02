Мнение: Сколько стоит мечта 1980-х

Главный экономист Банка Англии заявил, что британскому народу придётся осознать неприятную правду: британцы обеднели, их лучшие времена уже позади. Суть его реплики была в том, что ни повышение номинальной зарплаты, ни попытки манипулировать расходами на электричество уже не помогут. Экономика Британии стала похожа на тришкин кафтан — денег на всех не хватит. Кто-то должен проиграть — или бизнес, или работники.

При этом вполне очевидно, что если издержки возложат на бизнес, а зарплаты британцев останутся прежними, то бизнес начнёт разоряться, после чего экономика съежится ещё сильнее, и доходы британцев рухнут ещё глубже вниз. Цитирую (ссылка): «Великобритания, которая является крупным импортером природного газа, столкнулась с ситуацией, когда цена на то, что вы покупаете в остальном мире, сильно выросла по сравнению с ценой того, что вы продаете остальному миру, то есть, в случае Великобритании, на услуги». Следовательно, вариантов нет, зарплаты британцам надо понижать, причём существенно. Полагаю, именно это власти Британии и будут делать. Перестанут индексировать доходы бюджетников вслед за инфляцией, не будут реагировать на жалобы профсоюзов. Мягкая посадка уже невозможна, но если устроить гиперинфляцию, пожалуй, ценой слёз общества экономику ещё можно перезапустить.

Печальные перспективы Британии мы с Кримсональтером обсудили на воскресном заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). Сейчас же я хочу обратить ваше внимание, что британцам ещё есть куда падать — теоретически, во всяком случае.

Давайте вспомним советское «богато жить» из 1980-х. Это значило тогда вот что:

1. Своя квартира, по комнате на человека.

2. Одежда уровня западных секонд-хендов.

3. Сигареты Мальборо, жвачка, яркие полиэтиленовые пакеты.

4. Видеомагнитофон и свежие кассеты к нему.

5. Музыкальный центр.

6. Подержанный автомобиль уровня жигулей.

7. Мясо каждый день.

Применим этот список к Британии. Британия — капстрана, и у неё нет специфических проблем с площадью, как у условного Гонконга. Поэтому с квадратными метрами там всё в порядке, 35 метров на человека — втрое больше, чем было в СССР в 1980-е. Какой бы кризис ни бушевал, как минимум по комнате на человека останется у большинства.

Одежда, жвачка, сигареты и прочий ширпотреб стоят копейки.

Автомобиль, опять-таки, в капстране стоит довольно дёшево — если только не ездить на нём ежедневно. Но из экономии этот пункт можно вычеркнуть, ходить на работу пешком. Британия не США, тротуаров там достаточно.

Без мяса можно обойтись, приняв вегетарианство. Не так вкусно, зато модно и дёшево.

Наконец, современный аналог видеомагнитофона доступен каждому. Скачал новый сериал, сел на диван, вот тебе развлечение. Почти бесплатно, если пиратить.

Средний британец сейчас получает на руки около 2 тысяч фунтов стерлингов в месяц. По прямому курсу это 200 тысяч рублей, но так как цены в Британии значительно выше, это примерно как 100 тысяч в России. Однако если порезать зарплаты британцам в 10 раз, до 200 фунтов стерлингов в месяц, они всё ещё не будут голодать. Цены на аренду и на услуги пропорционально уменьшатся, ибо напрямую зависят от доходов населения, а из неснижаемых издержек, если разобраться, останется только отопление. Ну, будут надевать зимой в квартирах второй свитер поверх первого. Англичанам не привыкать.

В тёплые же сезоны, с апреля по октябрь, жизнь у британцев вообще будет неплоха — особенно по меркам наших 1980-х. Пожарил картошечки, открыл бутылку с пивом, сел перед телевизором смотреть новый боевик. Плохо, что ли? Хорошо!