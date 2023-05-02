Топ без рукавов, длинный кардиган и черные брюки: образы из 90-х, которые стоит скопировать в 2023 году

Несмотря на то что 90-е годы были достаточно давно, вещи, которые были популярны в эту эпоху, снова возвращаются в моду. Это значит, что в этом году стоит добавить в свой гардероб такие наряды, как пальто, юбка-карандаш и простые майки.

Многие знаменитости выбирают для себя наряды из 90-х годов, именно поэтому сейчас актуальны лоферы и кожаные блейзеры. Так как сейчас активно возвращается мода на 90-е, то стоит скопировать некоторые повседневные или же более интересные образы, чтобы создать красивый наряд в 2023 году.

Холли Берри, 1995 год

Основы совсем не должны быть скучными. Холли Берри доказала это еще десятилетия назад, оставив свою рубашку с воротником расстегнутой внизу, а также добавив ботинки к своему классическому костюму с юбкой.

Гвинет Пэлтроу, 1996 год

Мы до сих пор носим достаточно много нарядов, которые в 90-х годах стилизовала Гвинет Пэлтроу. Ее гардероб на протяжении десятилетий был самым настоящим совершенством. Отличным решением в 2023 году станут кожаные штаны, которые Гвинет Пэлтроу стилизовала с футболкой с длинными рукавами. Это интересный вариант для вечеринки.

Синди Кроуфорд, 1995 год

Когда наступает лето, мы просто не можем оставить в стороне свои любимые джинсовые шорты.

Это вневременной наряд, который хорошо смотрится совершенно со всем. Интересным решением станет сочетание шорт вместе с простой повседневной футболкой или же укороченным топом. Дополнить все это можно любимой парой кроссовок.

Мэг Райан, 1994 год

Мэг Райан своим внешним видом буквально взорвала Голливуд.

Она надела оригинальные свободные брюки, которые идеально подойдут для прогулки. При этом она выглядит очень круто и довольно ярко и стильно.

Сальма Хайек, 1997 год

Несмотря на то что Сальма Хайек надевала это белое платье с бретелькой на шее в 1997 году, сегодня мы также можем видеть много подобных вариантов наряда, которые сейчас в тренде.

Такое платье выглядит женственно и просто идеально подходит для лета.

Мэрайя Кэрри, 1991 год

Платье с открытыми плечами, прозрачными рукавами и вырезом смотрится очень роскошно. Знаменитость дополнила свой образ серьгами-каплями.

Можно сказать, что Мэрайя Кэрри много лет назад подарила нам хорошую идею для создания роскошного вечернего наряда.

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Джулия Робертс, 1990 год

Неудивительно то, что классические наряды Джулии Робертс из 90-х годов все еще воссоздают многие знаменитости, в частности модель Эмили Ратаковски.

Очень интересно смотрится повседневный образ с джинсами и футболкой, который можно мгновенно преобразовать и сделать более официальным, только лишь добавив структурированный блейзер.

Джанет Джексон, 1994 год

Если вы все еще размышляете относительно того, как носить комбинезон, то образ Джанет Джексон в стиле 90-х годов является идеальным источником для вдохновения.

Она придала своему несколько мешковатому комбинезону непринужденный спортивный оттенок, добавив кепку и массивные туфли.

Вайнона Райдер, 1990 год

Состаренные кожаные куртки были самым настоящим фаворитом в 90-х годах, и их носили практически повсюду. Этот крутой наряд, который носила Вайнона Райдер, навсегда остался в истории моды.

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Сегодня такая одежда стала еще более универсальной. Можно найти кожаную куртку в самых различных интерпретациях. Это могут быть наряды оверсайз или приталенные блейзеры. В любом случае можно выглядеть просто восхитительно.

Брэнди Норвуд, 1995 год

В 2023 году сочетание мешковатого верха и облегающего низа выглядит довольно стильно и оригинально.

Брэнди при помощи такой комбинации смогла создать интересный и милый образ.

Кейт Хайдсон, 1998 год

Топ без рукавов, длинный кардиган и черные брюки выглядит стильно, роскошно и просто фантастически.

Такой наряд в 90-х примеряла на себя Кейт Хадсон, и сейчас она служит для нас примером для вдохновения.