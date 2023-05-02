Способствует регенерации кожи и борется с морщинами: масло огуречника – универсальное чудодейственное средство красоты

Если вы ищете поистине чудодейственное средство для красоты, обратите особое внимание на масло огуречника. Оно не только способно излечить множественные заболевания, но и может помочь вам восстановить кожу, сделать ее упругой, избавить от морщин, вернуть красоту и молодость волосам, укрепить ногти и пр. О преимуществах использования масла огуречника пойдет речь в данной статье.

Что такое масло огуречника

Масло бораго, или бурачника (другие названия масла огуречника) используется более полутора тысяч лет, но в наше время оно не так распространено, как другие эффективные средства по уходу. Однако его полезные свойства сложно переоценить, поэтому есть смысл узнать о нем получше.

Его получают из огородного растения с одноименным названием. Это высокая однолетняя трава с цветками в форме звезды синего, фиолетового и белого цвета и сочными зелеными листьями, по запаху напоминает аромат спелых огурцов. Масло получают путем холодного отжима, оно имеет желтоватый цвет с зеленоватым отливом, мягкую текстуру.

Состав

В масле огуречника содержится гамма-линоленовая кислота, которая относится к разряду жирных кислот и положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Также в нем присутствуют другие, не менее полезные кислоты. Речь идет о линолевой, олеиновой, стеариновой, докоценовой, пальмитиновой и эйкозапентаеновой кислоте.

Применение

Масло огуречника применяют в качестве омолаживающего средства при борьбе с морщинами. Оно прекрасно увлажняет кожу, также оказывает регенерирующее, противовоспалительное и успокаивающее действие, благотворно влияет на заживление ран. Масло способно восстановить эластичность кожи, избавить от перхоти и усилить рост волос, укрепить ногтевую пластину. Обо всех преимуществах средства пойдет речь ниже.

Омолаживающая сыворотка

Ее можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Для того необходимо соединить по одной капле масла опунции и арганы, по две – огуречника и сандала, по три – ладана и семян моркови, добавив четыре капли масла лаванды. Затем все ингредиенты следует встряхнуть и наносить по две-три капли на поверхность лица.

Увлажняющий лосьон

Масло огуречника прекрасно увлажняет кожу и сохраняет влажность длительное время. Лосьон также можно сделать самостоятельно. Необходимо смешать одну капсулу бораго, две столовые ложки масла ши и десять капель масла лаванды. Перелейте средство в бутылку из темного стекла и храните в прохладном месте.

Очищающая маска

Из масла огуречника получается эффективная очищающая маска. Смешайте по две чайные ложки коричневого сахара и меда, добавьте половину чайной ложки лимонного сока и одну капсулу бораго. Нанесите полученную смесь на поверхность кожи и оставьте на две минуты, после чего смойте водой комнатной температуры. Проводите процедуру раз в неделю, и ваша кожа станет гладкой, эластичной и светящейся, велика вероятность осветления пигментных пятен.

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Маска от прыщей и угрей

В темной бутылочке рекомендуется смешать две капсулы масла огуречника, шесть капель масла герани и одну столовую ложку оливкового масла. Средство следует использовать по две-четыре капли ежедневно перед нанесением увлажняющего крема.

Масло для волос

Этот чудодейственный ингредиент поможет вам сделать волосы шелковистыми и блестящими, укрепит фолликулы и поспособствует росту. Также масло активно борется с секущимися кончиками, увлажняет кожу головы и избавляет от перхоти. Чтобы приготовить средство, необходимо смешать две капсулы бораго, столько же ложек кокосового масла и 12 капель масла розмарина. Нанесите маску на кожу головы за час до мытья, затем помойте голову обычным способом.

Использование чистого масла огуречника

Вы можете использовать это полезное масло для наружного применения для снятия воспаления. Если заметили ранку на коже или покраснение, нанесите небольшую капельку непосредственно на воспаленный участок.

Как уже было сказано, бораго является отличным средством от морщин. Его можно применять от мимических морщинок вокруг глаз, также используя в чистом виде при помощи спонжика или подушечками пальцев рук. Если вас волнуют носогубные морщины, также пригодится масло огуречника. То есть, вы можете использовать чистое масло на небольшие участки кожи, а большие участки обрабатывать лосьонами, масками, скрабами и другими средствами, рецепты которых указаны выше.

Вы также можете укрепить ногтевую пластину и сделать ногти гладкими и блестящими при помощи бораго. Для этого необходимо наносить масло непосредственно на ногти после мытья рук или маникюра.

Вместо заключения

Масло огуречника рекомендуется также принимать внутрь, поскольку, помимо всех вышеперечисленных свойств, оно способно вылечить различного рода заболевания и даже помочь сбросить лишний вес. Однако у него есть и противопоказания (например, его нельзя принимать людям с заболеваниями печени), плюс необходимо соблюдать правильную дозировку (безопасным является прием 1300 мг в сутки), поэтому предварительно надо обязательно проконсультироваться с врачом.