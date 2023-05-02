 

Deutsche Welle пообещала нанять журналиста, предки которого не работали в Минпропаганды до 1945 года

02.05.2023, 12:53, Разное
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Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle анонсировала программу диверсификации кадров, в рамках которой она откажется от традиции принимать на работу только сотрудников, чьи предки работали на одноимённой радиостанции в 1933-1945 годах.

Первым журналистом DW, не принадлежащим к потомственной «медиа-аристократии», может стать небинарная персона с африканскими или ближневосточными корнями, говорит заместитель главного редактора Йозеф Кальтенбруннер. Он должен соответствовать по крайней мере 8 из 10 критериев разнообразия, куда также входит религиозная принадлежность, цвет кожи, наличие психических расстройств и физических увечий.

Благодаря этой мере медиахолдинг, который в последнее время несколько раз обвинялся в «излишне арийском» составе журналистского корпуса, надеется продемонстрировать, что живёт не только прошлым, но и смотрит в будущее.

– Мы с радостью примем на работу араба, инвалида, трансгендера или даже еврея, – говорит Кальтенбруннер. – Времена, когда устроиться к нам мог только белый мужчина, остались далеко в прошлом. Если вы внимательно изучите личные дела наших сотрудников, то там у каждого десятого нет подтверждённого нордического происхождения. А приняв в свои ряды унтерменша, мы станем ещё ближе к нашей аудитории.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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