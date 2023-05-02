Скандалы: 3 миллиона безработных и 800 тысяч вакансий

Как Германия задыхается без рабочей силы

С февраля 2021 года количество вакансий на рабочем рынке Германии не опускается ниже полумиллионной отметки. Несмотря на 3 миллиона безработных в стране физически нет специалистов, которые могли бы выполнять эту работу. Не хватает рабочих рук во всех отраслях экономики.

Наталья переехала в Германию несколько лет назад. После того как она и ее семья пожили на съемных квартирах, решили купить свою — в Берлине. Квартира была неплохая, но слегка убитая – нужен ремонт. В каждом доме в Германии есть управляющая компания, а при ней всегда крутятся мастера – маляры, сантехники, плиточники, электрики. На покраску Наталья работника из бывших нашла, а плиточника подобрать никак не удавалось. Помыкавшись, пошла к хаусмайстеру – управдому. Посоветуй, говорит, Михаэль, что делать. Тот порекомендовал Яна – надежный, делает хорошо и не обманет. Ян оказался отзывчивым и приятным немцем и с радостью согласился помочь. Только сказал, что должен посмотреть в книге заказов, когда сможет. Дело было в феврале. ТермИн – так здесь называется любая договоренность, будь то визит ко врачу или приход плиточника – был на апрель. Ничего, подумала Наталья, подождем 2 месяца, что сделаешь. Каково было ее удивление, когда выяснилось, что Ян имел в виду апрель следующего года!

Такая ситуация стала в Германии обыденной. Фирмам, ресторанам, больницам, аэропортам не хватает работников. На тех, кто работает, увеличивается нагрузка. Из-за этого бастуют везде — от транспорта до детских садов. Доходит до того, что, как в университетской клинике в Мюнхене, пришлось закрывать целое отделение – нет медперсонала.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в здравоохранении, в школах и детских садах, в строительной индустрии, архитектуре, производстве оборудования для жилых домой и зданий. Из каждых 10 вакантных мест невозможно найти работников на 6 – их просто нет на рынке.

Не хватает работников в гастрономии, гостиничном бизнесе, в торговле. Здесь незанимаемыми остаются 3 из 10 вакансий.

Но особенно драматично складывается ситуация в IT, электротехнике, планировке зданий. 9 из 10 вакансий нельзя закрыть вообще.

Несмотря на замедление темпов экономики, несмотря на инфляцию, высокие цены на энергию и политическую нестабильность, рабочий рынок Германии невозможно насытить только за счет внутренних ресурсов. И правительство, и эксперты признают, что помочь может исключительно заграница – без притока рабочих рук из-за рубежа фирмам придется либо сокращать объемы, а некоторым просто закрываться.

Основа немецкой экономики – средние частные предприятия – оказались под угрозой. Закрытие грозит 125 тысячам средних и малых предприятий, поскольку они не могут найти работников, а у владельцев нет наследников, которым можно передать предприятие.

К такой плачевной ситуации рабочий рынок страны привел комплекс причин.

Пандемия

В отличие от России, в Европе был не один, а несколько строгих локдаунов. Из-за этого владельцы не могли сохранять зарплату работникам. Это привело к тому, что из торговли, ресторанов и других предприятий сферы обслуживания ушло большое количество людей – и больше не вернулись. Многие предпочитают оставаться на новых рабочих местах, например, в логистике, поскольку и зарплата там стабильная, и часы работы фиксированные.

Демография

Поколение бэби-бумеров окончательно уходит с рабочего рынка на пенсию. И хотя этот процесс еще не завершен, поскольку пенсионный возраст в Германии — от 65 до 67 лет, предприятия этот исход ощущают уже в полной мере. Пока пенсионеры составляют меньшинство относительно всего населения страны, но через 10-15 лет количество пенсионеров будет превышать количество работающих.

Миграция

Украинские беженцы слегка улучшили прогнозы на развитие рынка труда. Если в прошлом году прогноз потребности в новой рабочей силе на 2025 год составляла 540 тысяч человек, то с приходом на рынок 1 миллиона бегущих от войны украинцев потребность на 2026 год сократилась в два раза – до 240 тысяч. Однако общую картину это не улучшило. Эксперты говорят, что Германии необходим приток в 400 тысяч человек. Поэтому правительство начало реформу миграционного законодательства.

В 2021 году в стране работали около 1,65 миллиона человек из европейских стран и около 300 тысяч из дальнего зарубежья, из них только 9 тысяч из России. С 2019 года действует пилотный проект ЕС для содействия рабочей миграции из Туниса, Марокко и Египта. Немецкие фирмы могут привлекать работников из этих стран, если они не нашли подходящих в Германии. Результат отрезвляет: по этой программе в страну приехали 234 учеников и 44 специалиста.

Месяц назад правительство Германии приняло реформу миграционного законодательства, которое облегчит рабочую миграцию.

Теперь обладатели дипломов о высшем образовании, признанных в Германии, могут трудиться не только по специальности, но и на любой другой равноценной работе. Снижена планка годового оклада, позволяющего получить рабочую визу. Работодатель не должен доказывать, что он не может найти работника сопоставимой квалификации на внутреннем рынке.

Диплом в Германии подтверждать не требуется, если стаж работы на родине превышает два года. Языковой экзамен перестал быть обязательным, работодатель сам решает, должен ли новый работник его сдавать или нет. IT-шники освобождаются от языкового экзамена.

Специалистам с большим потенциалом рабочий договор для получения визы больше не нужен. Правительство. По канадскому образцу, разработает систему пунктов, где главными критериями станут квалификация, знания языка, опыт работы, возраст и связи с Германией.

С введением нового порядка правительство надеется получить 60 тысяч трудовых мигрантов.

Образование и профподготовка

Германия всегда гордилась своей системой профподготовки. Школьники, обучающиеся в реальных школах, одновременно проходили практику на предприятиях и получали профессию. С 2019 года количество учеников неуклонно сокращается. Это связано с демографией, с одной стороны, и не престижностью рабочих специальностей, с другой стороны. Как и в России, молодые предпочитают становиться экономистами и юристами и не хотят чистить трубы и красить стены.

Хорошая новость для всех, кто решил поменять место жительство, в том, что Германия постепенно открывается для иностранцев. Однако происходит это очень медленно. Немцам приходится бороться не только со своей собственной бюрократией и предрассудками, но и с плохим имиджем страны. По данным InterNations, международного объединения экспатов, работающих заграницей на менеджерских позициях, насчитывающего 4,8 миллиона членов, Германия занимает по общему уровню комфорта последнее место из 52 стран по привлекательности для иностранных работников. Германию оценили даже хуже, чем Китай или Японию, которые традиционно считаются тяжелыми странами для всех иностранцев. Оказалось, что в Германии сложнее всего найти жилье, открыть счет в банке или получить рабочую визу. И это говорят не строительные рабочие из солнечного Габона, а высокообразованные люди с деньгами.

Елена Петрова

Оригинал материала: “Новые Известия”