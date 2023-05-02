 

Стрижки для маленького лица, которые маскируют его несовершенства – идеальные для этих целей актуальные тренды лета

02.05.2023, 11:50, Разное
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Есть немало приемов, которые могли бы не только скрыть некоторые недостатки черт и формы лица, но и подчеркнуть его красоту и преимущества. Именно о стрижках, которые помогают зрительно увеличить лицо и актуальных моделях причесок для весны и лета 2023 года пойдет речь в данной статье. Вы можете выбрать для себя самую лучшую, которая произведет на вас большее впечатление.

Прическа на среднюю длину с челкой-шторкой

Очень стильная прическа, которая соответствует всем критериям выбора стрижек для маленького лица. Волосы средней длины с волнами (лучше избегать прямых волос), с объемной челкой, объемом по бокам (кончики челки завиты кверху). Такой вариант является очень стильным, милым и привлекательным.

С боковым пробором

Отличная версия для моделирования формы лица. Она является универсальной, поскольку квадратное и круглое лицо визуально сужает, а маленькое и узкое расширяет и делает более округленным. Также нужно следить за длиной до лопаток и объемом по бокам.

С оригинальной техникой окрашивания

Вы можете выбрать любую модель прически, используя вышеописанные критерии выбора, но при этом усилить эффект при помощи оттенков. Балаяж и мелирование будет очень правильным решением, поскольку добавится дополнительный объем, и это поможет округлить и зрительно увеличить лицо.

Многослойность

Отличным решением вопроса станет выбор многослойной стрижки. Сегодня такие формы в тренде, кроме того, слои добавляют волосам пышности, объема, блеска и движения, что является очень выигрышным. Прическа красивая и эффектная, хорошо стилизуется и является омолаживающей.

Маллет с боковой челкой

Маллет является отличным выбором для обладательниц маленьких лиц. Длина до шеи, многослойность и оригинальная форма прически помогает замаскировать незначительные недостатки формы лица. Выбирайте не очень маленькую длину верхних слоев и получите идеальный стильный вариант.

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Длинные слоистые волосы

Правильным станет выбор длинных волос и многослойных причесок. Речь идет о каскаде, «бабочке», «кобре» и прочих оригинальных и привлекательных моделях, которые зрительно увеличивают лицо и помогают продемонстрировать красоту своих локонов. вы можете отдать предпочтение любой форме, но опасайтесь ровного среза внизу, поскольку он лишает объема по бокам.

Боб с челкой

Боб на средние волосы с ровным срезом или удлинением — то также ваш вариант. Главным условием будет достаточный объем по бокам (можно предпочесть круглый боб) и не очень маленькую длину. Очень стильная и трендовая на все времена прическа, которая отлично стилизуется и является универсальной.

Вместо заключения

Постарайтесь отдать предпочтение объемным прическам длиной как минимум до плеч. Откажитесь от коротких причесок и прямых волос. Если волосы тонкие и ровные, есть смысл рассмотреть вариант использования перманентной химии, которая поможет вам изменить структуру и сделать волосы более пышными и волнистыми.

Эта процедура является не только безопасной, но и полезной, поскольку она укрепляет волосы, слегка их подсушивает и улучшает внешний вид.


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