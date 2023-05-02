«Челси» хочет укрепить вратарскую позицию. Один из главных кандидатов – испанец Давид Райя

Лондонский «Челси» переживает ужасный сезон. Одна из главных проблем английского клуба заключается в отсутствии надежного первого номера.

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Голкипер, которого, по информации Evening Standard, рассматривают лондонцы, – испанец Давид Райя . Контракт вратаря с «Брентфордом» как раз истекает летом 2024-го, но 27-летний вратарь отказался продолжать его с клубом и покинет команду летом.

По предварительной информации, «пчелы» потребуют около 40 млн евро за трансфер голкипера. Стражем ворот также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Источник отмечает, что еще одним кандидатом на усиление «пенсионеров» является голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель, однако, по крайней мере этим летом, он точно не покинет клуб.