«Челси» хочет укрепить вратарскую позицию. Один из главных кандидатов – испанец Давид Райя ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Челси» хочет укрепить вратарскую позицию. Один из главных кандидатов – испанец Давид Райя

02.05.2023, 4:42, Детали
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Лондонский «Челси» переживает ужасный сезон. Одна из главных проблем английского клуба заключается в отсутствии надежного первого номера.

В результате тем болельщикам, которые заключают пари на поединки, приходится это делать прямо во время игры, настолько «Челси» нестабилен! Выручают только онлайновые пари. Лучших букмекеров, у которых доступны онлайн ставки, можно найти на портале Bookmaker Ratings.

Голкипер, которого, по информации Evening Standard, рассматривают лондонцы, – испанец Давид Райя . Контракт вратаря с «Брентфордом» как раз истекает летом 2024-го, но 27-летний вратарь отказался продолжать его с клубом и покинет команду летом.

По предварительной информации, «пчелы» потребуют около 40 млн евро за трансфер голкипера. Стражем ворот также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Источник отмечает, что еще одним кандидатом на усиление «пенсионеров» является голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель, однако, по крайней мере этим летом, он точно не покинет клуб.




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