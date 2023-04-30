Мало едим белка и неправильно выбираем аксессуары: ошибки, которые делают секущиеся кончики волос еще хуже

Многие женщины сталкивались с такой проблемой, как секущиеся кончики волос. Подобное является признаком недостатка в организме витаминов и повреждения волос. Решить проблему секущих кончиков можно исключительно комплексным подходом, в том числе использованием качественной косметики и правильным питанием.

При секущихся концах волос словно разделяется на несколько частей. В медицине это явление известно под названием трихоптилоз. Причин подобного может быть множество. Это в том числе использование неправильно подобранной расчески, частое использование горячей укладки, сон с мокрыми волосами или же выбор шампуня, кондиционеров и других средств, которые не подходят под конкретный тип волос.

Частая горячая укладка

С помощью щипцов, выпрямителей и фенов можно создать потрясающую прическу или ускорить сушку волос. Однако это приводит к сухости локонов, которые теряют свою эластичность и прочность. Поэтому если необходимо все же воспользоваться такими способами горячей укладки, то следует выбирать максимально низкую температуру.

Типичной ошибкой является использование щипцов и выпрямителей с влажными волосами. Действительно, так можно не только уложить прическу, но и быстро высушить локоны. Однако такая спешка часто приводит к повреждению волос, на которых вскоре появляется множество секущих кончиков. Помните о том, что использование горячей укладки с влажными локонами приводит к повреждению корней.

Чрезмерное мытье волос

Каждая женщина заботится о чистоте своих волос. В подобном случае прическа прекрасно выглядит, а локоны великолепно пахнут. Однако помните, что чрезмерное мытье может привести к различного рода проблемам. Дело в том, что в этом случае с волос смываются натуральные защитные масла, что приводит к их сухости.

Именно из-за сухости волос появляются секущиеся концы, от которых в дальнейшем не так просто избавиться. Поэтому дерматологи все же не рекомендуют ежедневное мытье волос. При этом следует правильно подобрать шампунь, который должен подходить под тип кожи головы и волосы. Но даже в этом случае мыть голову нужно не чаще двух раз в неделю.

Неправильный выбор расчески

Еще одна причина проблем с секущимися концами — это использование неправильно подобранной щетки для волос. Например, такая расческа может иметь слишком жесткую щетину, поэтому после мытья головы и душа волосы начинают часто ломаться. Следует выбирать щетки с гибкими щетинками и широкими зубьями.

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При этом мало правильно подобрать такую щетку, необходимо еще ее грамотно использовать. Расчесывать волосы нужно снизу вверх. Это позволит предотвратить такую ситуацию, когда колтуны сжимаются, после чего волосы просто обрываются или же повреждаются. Как результат, появляются характерные секущиеся кончики. Поэтому возьмите себе за правило расчесывать волосы исключительно снизу, постепенно пробираясь вверх к самым корням.

Частое использование металлических заколок

Металлические заколки могут повреждать волосы. Сегодня в продаже можно найти сотни, если не тысячи, различных заколок и других аксессуаров, предназначенных для волос. Многие из них выполняются из металла, что делает их достаточно стильными и привлекательными. Однако помните, что тяжелые металлические заколки могут часто повреждать волосы. В результате появляются секущиеся кончики, которые существенно портят внешний вид прически.

Чтобы избежать подобного, следует хотя бы на время исключить использование металлических заколок и всевозможных резинок для волос. Тем самым можно избежать секущихся кончиков, а волосы будут выглядеть всегда красиво и здорово. В крайнем случае для фиксации непослушных локонов можно использовать всевозможные тканевые повязки. При их правильном выборе можно гарантировать стильный и необычный внешний вид такой укладки.

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Частое окрашивание волос

Можно порекомендовать полностью отказаться от окрашивания волос. В специализированных магазинах или же в парикмахерских предлагают возможность быстрой и, казалось бы, полностью безопасной процедуры окрашивания волос. В то же время нужно помнить о том, что использование такой химии всегда наносит вред локонам, у которых вскоре появляются многочисленные секущиеся кончики.

В особенности опасно обесцвечивание, когда волосы приобретают светлый цвет. В подобном случае в особенности страдают локоны, что неизменно сказывается на их внешнем виде. При обесцвечивании используются агрессивные химикаты, вызывающие сухость и повреждение волос. В крайнем случае можно использовать краску на натуральной основе, которая позволяет изменить цвет волос, но при этом отрицательно не сказывается на их состоянии и здоровье.

Слишком большой перерыв между стрижками

Слишком большой перерыв между стрижками часто приводит к появлению секущихся волос после стрижки. В итоге женщины и девушки делают неоправданно большой перерыв между посещением парикмахера. Из-за этого длинные волосы начинают еще больше слабеть, что приводит к усугублению проблемы с секущимися концами. Считается, что стрижку нужно делать каждые 3 месяца. При таком подходе можно не только поддерживать красоту волос, но и отчасти решить проблему с секущимися концами.

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Частое пребывание под палящим солнцем

В солнечном свете содержится ультрафиолет, который вреден не только для кожи, но и для волос. Причем если лицо и открытые участки тела можно еще покрыть специальным кремом, то вот волосы защитить подобным образом будет невозможно. Именно поэтому следует стараться по возможности меньше находиться на открытом воздухе или же носить головной убор.

Использование специальных герметиков

Как-либо восстановить рассеченные волосы будет невозможно, необходимо посещать парикмахера и делать стрижку. Но по определенным причинам у нас может не быть времени посетить стилиста. В подобном случае решением проблемы станет использование специальных герметиков, которые словно склеивают волосы, сохраняя их привлекательный внешний вид и избавляя на время от секущихся концов.

Расчесывание мокрых волос

Типичной ошибкой является расчесывание мокрых волос, что приводит к их повреждению. Мокрые волосы, в особенности если им не хватает питания, а их корни повреждены, при расчесывании легко ломаются и выпадают. Тогда как если сначала высушить голову, а затем расчесать ее, то в этом случае отсутствуют какие-либо проблемы.

Частый прием горячего душа

Горячий душ может быть достаточно приятным, но все же он вреден для волос. Дело в том, что горячая вода быстро смывает с волос натуральные масла, в результате чего их кончики становятся ломкими и сухими. Поэтому старайтесь принимать душ исключительно с теплой или даже холодной водой.

Частое использование масла для волос

Чтобы волосы выглядели здоровыми и красивыми, необходимо использовать простейшие средства, в том числе специальные масла. Однако злоупотреблять такой лечебной косметикой все же не стоит. Из-за чрезмерного количества масла волосы становятся сухими, и вскоре возникает проблема секущихся концов. Будет достаточно одного-двух применений такого масла в месяц, чтобы восстановить волосы, обеспечив их привлекательный внешний вид.

Неправильное питание

Одной из причин проблем с секущимися концами может стать неправильное питание. В особенности если женщина употребляет мало белковой пищи, что приводит к проблемам с корнями волос, которые становятся слабыми, сухими и ломкими.