 

Петербуржец не может расчленить петербуржца – старуха-процентщица оказалась москвичкой

30.04.2023, 16:53, Разное
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В библиотеке Российской академии наук состоялась презентация 12-го тома сборника «Переписка Фёдора Михайловича Достоевского».

Оказалось, что прототипом старухи-процентщицы из романа «Преступление и наказание» была купчиха Глафира Петренко, которая в 1858 году переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

– Мне рассказали историю про московскую купчиху Петренко, которая самым постыдным образом наживается на жителях Петербурга, попавших в затруднительное положение. Её судьба и навела меня на мысль написать роман, – писал Достоевский Льву Толстому в 1865 году.

В Санкт-Петербурге Глафира Петренко основала аналог современной микрокредитной организации и выдавала займы под несколько сотен процентов годовых. В 1863 один из её клиентов, который не смог вовремя вернуть деньги, убил купчиху и её расчленил тело.

– Фёдор Михайлович хоть и родился в Москве, но всей душой любил только Петербург. Поэтому он был крайне возмущён деятельностью Петренко, которая обирала самых бедных жителей города. Достоевский считал, что петербуржец не может расчленить петербуржца, поэтому старуха получила по заслугам, – рассказал старший научный сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Ардель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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