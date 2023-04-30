Нарколог Холдин: майские пикники могут привести к инфаркту или инсульту

Нарколог Виталий Холдин считает, что пикники с их избытком алкоголя и жирного мяса могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Холдин заявил, что в период майских праздников пищеварительная система организма испытывает повышенную нагрузку из-за употребления алкоголя и поедания шашлыка. Он предупредил, что это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая инфаркты или инсульты.

Холдин отметил, что жирное мясо, используемое для приготовления шашлыка, очень трудно переваривается. Оно образует “дуэт” с алкоголем, который влияет на печень, сердце и поджелудочную железу. Даже люди, не имеющие в анамнезе проблем с сердцем и сосудами, могут пострадать от инфарктов и инсультов из-за такой нагрузки.

Ранее эксперты поделились своими мнениями о том, как лучше всего обеспечить безопасный майский пикник с кебабом. Диетическое мясо, свежие овощи и сок – лучшее, что можно выпить после пикника на природе.