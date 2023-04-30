 

Треть золотовалютных резервов СССР в 1985 году составляли жвачка, джинсы и сигареты Marlboro

30.04.2023, 15:33, Разное
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На телеканале «Россия-24» состоялась премьера документального фильма «Крах экономики Страны советов», посвящённого Перестройке.  Оказалось, что в 1985 году треть резервов СССР составляли не золото и валюта, а дефицитные продуты – джинсы, жевательная резинка, американские сигареты и японские видеомагнитофоны. 

Последний зампредседателя Комитета партийного контроля (КПК) Всеволод Сорокин после избрания Михаила Горбачёва генсеком возглавил комиссию, которая провела аудит советских золотовалютных резервов 

«По итогам проверки все ужаснулись, так как 30% наших запасов составляли не драгоценные металлы или СКВ, а товары, которые были в дефиците», – рассказал журналистам Сорокин.

По итогам аудита КПК подготовила секретный отчёт, после обсуждения которого советское руководство приняло решение начать Перестройку. Дальнейшие события хорошо известны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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