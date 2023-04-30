 

Установлено, что икота не так безобидна, как кажется

30.04.2023, 15:30, Разное
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Как пишет The Atlantic, икота может быть вызвана различными факторами, включая алкоголь, острую пищу, высокий уровень натрия в крови и волнение. Также к ее появлению может привести употребление некоторых лекарств, таких как стероиды, обезболивающие и химиотерапевтические препараты.

Раковые заболевания головы, шеи и груди также могут вызывать икоту. Это кажется безобидными, но икота может серьезно повлиять на качество жизни человека. Доказанных клинических методов лечения данной проблемы не существует, поэтому люди, страдающие от икоты, вынуждены прибегать к натуральным средствам. К ним относятся питье уксуса, сахара или арахисового масла через соломинку и задержка дыхания. Эффективность этих также методов не доказана, а их применение остается на усмотрение каждого человека.


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