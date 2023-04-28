Месяц взаимообмена энергией: подробный Таро-прогноз на май 2023

Согласно предсказаниям тарологов, май 2023 года окажется месяцем взаимообмена энергией. Вселенная поможет вам «прокачать» самооценку, избавиться от вредных привычек, добиться уважения окружающих и даже завоевать сердце понравившегося человека, но только при условии, что вы приложите для этого достаточно сил. Чтобы избежать трудностей и грамотно расставить приоритеты, предлагаем ознакомиться с Таро-прогнозом на ближайший 31 день.

Общий прогноз

Аркан «Двойка мечей» напоминает о том, что для достижения взаимопонимания с близкими людьми необходимо сохранять честность, а также принимать взвешенные решения. Также карта символизирует покой и душевное равновесие, благодаря которому удастся разрешить серьезный конфликт.

«Девятка пентаклей» в раскладе говорит о том, что в мае настанет благоприятное время, чтобы начать, наконец, наслаждаться отношениями со второй половинкой. Карта сулит приятное времяпрепровождение в компании спутника жизни, которое не будет омрачено переживаниями и проблемами.

Карта «Иерофант» указывает на то, что ответственность и образованность помогут человеку добиться успехов в профессиональной сфере деятельности. Кроме того, аркан напоминает, что не стоит размениваться на те виды деятельности, которые не вызывают у вас яркого интереса.

«Королева кубков» предвещает проблемы со здоровьем, которые могут быть вызваны нарушением водного баланса в организме. Также аркан описывает ситуацию, когда болезни возникают из-за нервного состояния, например, когда человек сильно переживает по поводу и без.

Овен

Аркан «Семерка жезлов» предупреждает Овна о том, что в мае ему предстоит отстаивать личные границы. Причин для переживаний нет – вам с легкостью удастся возвысится над конкурентами и доказать свою правоту. Однако иногда карта также указывает на возвращение трудностей, о которых человек уже успел позабывать. На всякий случай приготовьтесь к решению сложных задач. Также есть большая доля вероятности, что в мае Овен почувствует себя в гуще событий – чтобы сохранить свою репутацию, придется проявить смекалку.

Телец

«Десятка кубков» стала для Тельцов символом семейного счастья и приятных событий, которые будут тесным образом связаны с недвижимостью. Вероятно, представителям знака в мае предстоит воссоединиться с родными или отправиться в незапланированное путешествие вместе со второй половинкой. Также аркан указывает на завершение очередного жизненного этапа. Это значит, что в скором времени вы добьетесь поставленной цели, после чего придется выставить перед собой новый ориентир.

Близнецы

Карта «Рыцарь пентаклей» обещает медленное и планомерное развитие событий в жизни Близнецов. Отныне ничто не помешает вам начать зарабатывать с помощью хобби или добиться огромной репутации в обществе. С целью поддержания здоровья рекомендуется посетить санаторий или хотя бы отправиться в СПА-салон. Одиноких людей ожидает внезапное начало романа с представителем противоположного пола, который будет связан со стихией земли (Козерог, Дева или Телец).

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Рак

Раку в этом месяце выпал аркан «Десятка жезлов», описывающий непростую ситуацию. Отныне количество обязательств в вашей жизни резко возрастет, а эмоциональный фон будет оставлять желать лучшего. Однако будьте уверены, что если вы сможете успешно противостоять трудностям и поставить жирную точку в сложном деле, то вас будет ожидать достойная награда. Главное – не забывайте о своевременном отдыхе, иначе вы рискуете выбиться без сил перед самой финишной чертой.

Лев

Львам выпал аркан «Девятка жезлов» – это значит, что представитель огненной стихии пребывает в подавленном состоянии. В ближайшее время ситуация может усугубиться – вам придется отстаивать свои интересы в непростой ситуации. Иногда вам будет казаться, что у вас не осталось сил даже в резерве. Именно поэтому тарологи рекомендуют не взваливать на собственные плечи большую ношу, чем вы можете вынести. Не пренебрегайте возможностью воспользоваться помощью родственников в трудный час.

Дева

Согласно аркану «Королева пентаклей», в мае деву ожидают приятные хлопоты – предстоит заботиться о своей красоте и здоровье. Занимаясь составлением графика тренировок или балансируя рацион питания, вы испытаете настоящее удовольствие от жизни, которое может быть сравнимо лишь с исполнением заветной мечты. Кроме того, будет весьма полезно пройтись по магазинам, чтобы приобрести новые предметы интерьера – обновив окружающую обстановку, вы почувствуете заряд положительного настроения и прилив сил.

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Весы

Если верить аркану «Десятка пентаклей», Весам май принесет стабильное финансовое положение, которое будет достигнуто за счет заключения крупной сделки. Часть вырученной суммы обязательно вложите в прибыльное дело, чтобы исключить трудности с деньгами в будущем. Кроме того, аркан сулит хорошую выгоду тем, кто занимается семейным бизнесов. Обычных же работников карта призывает сбалансировать доходы и расходы – грамотно составленный бюджетный план позволит накопить хорошую сумму к концу месяца.

Скорпион

«Шестерка жезлов» описывает для Скорпиона ситуацию, когда пора подводить итоги пройденного пути и получать награду за свой труд. Если вы долго и упорно работали над каким-то проектом, то можете не сомневаться, что Вселенная вас признает. А вот лентяям и людям, что не привыкли брать на себя ответственность за свою жизнь, высшие силы «дадут пинка», чтобы человек, наконец, взялся за ум. Для одинокого Скорпиона аркан также может сулить начало серьезных отношений, старт которым должен дать мужчина.

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Стрелец

«Умеренность» в раскладе призывает Стрельцов не пытаться форсировать события. Если вы хотите чего-то добиться, то в первую очередь наберитесь терпения. Вероятно, дела имеют неторопливый оборот потому, что вы пока не готовы к кардинальным изменениям. Также аркан описывает теплые дружеские отношения – вполне вероятно, что между представителем знака и его другом наступит взаимопонимание. Кроме того, если вы давно хотели сблизиться с кем-то из знакомых или коллег, то сейчас для этого крайне хорошее время.

Козерог

Козерогу аркан «Королева кубков» указывает на начало довольно эмоционального периода, вслед за которым придет волна переживаний, связанных с отношениями. В течение месяца вы будете постоянно ощущать необходимость высказаться или даже выплакаться, однако хорошего слушателя рядом находиться не будет. Также карта напоминает, что на некоторые ситуации нужно взглянуть со стороны, чтобы тщательно их проанализировать. Тем, у кого еще нет второй половинки, аркан сулит головокружительную влюбленность.

Водолей

«Двойка пентаклей» напоминает Водолею о важности финансового анализа и расчета. В мае вам придется проявлять практичность, нередко принимая рациональные решения, связанные с деньгами. Есть вероятность, что представитель воздушной стихии также обзаведется новым источником дохода. С точки зрения отношений карта напоминает о выборе, который придется совершить, исходя из собственной выгоды. К примеру, если вы планировали завести роман, то выбирайте в партнеры хозяйственного человека, что поможет вам с домашней работой.

Рыбы

Рыбам карта «Десятка мечей» указывает на долгожданное завершение тяжелой ситуации, проекта или отношений. Важно понимать, что представитель знака уже дошел до завершающей стадии, однако важно продолжать усердно двигаться к финишной черте, чтобы не обесценить все прошлые труды. Также аркан сулит небольшие проблемы со здоровьем – не пренебрегайте возможностью пройти обследование и лечение в поликлинике, а также постарайтесь отказаться от вредных привычек, что вас медленно убивают.