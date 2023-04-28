Модели туфель на плоской подошве, которые больше не носят этой весной (и те, которые в тренде)

Для создания современного и стильного образа важно подобрать к одежде подходящую обувь. Неактуальная модель обуви может безнадежно испортить образ, поэтому будет полезно узнать, что сегодня в тренде, а что нет. Рассматриваем модные и устаревшие варианты на плоской подошве.

«Да»: ковбойские сапоги

Добавьте немного эстетики Дикого Запада для презентации стильного образа. Вы можете сочетать ковбойские сапоги с леггинсами, с мини и макси юбками и даже платьями. Чтобы обувь хорошо смотрелась с любой одеждой, отдайте предпочтение сапогам нейтрального цвета.

«Нет»: черные ботильоны

Эту обувь полюбили многие модницы, ведь она практична и удобна, хорошо дополняет любой образ. Однако с приходом весны рекомендуется отходить от классики и неброских луков. Рекомендуется отдавать предпочтение более ярким и самобытным образам, выбирая изделия оригинального, а не традиционного дизайна.

«Да»: спортивная обувь

В этом сезоне можете смело дополнять любой лук обувью в спортивном стиле. Например, белоснежные кроссовки подойдут к любой одежде, будь то джинсы, юбка или брючный костюм.

«Нет»: кеды в классическом дизайне

Речь идет о кедах на белой резиновой подошве с тканевым верхом голубого, розового или другого пастельного оттенка. С одной стороны, это вневременная классика, но в то же время, если вы следуете за трендами, то лучше отложить такую обувь на время. Можете рассмотреть кеды любого другого дизайна, в том числе и инкрустированные стразами.

«Да»: лоферы

Лоферы добавят гламура и изысканности любому образу. Они гармонично интегрируются в офисно-деловые и повседневные женственные луки.

Можете рассмотреть модели лоферов на высокой подошве, чтобы «оторваться от земли» и добавить несколько сантиметров роста.

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«Нет»: балетки

Хотя в моде стиль балеткор, сами по себе балетки теряют свою актуальность. Если вы создаете неформальный повседневный лук или строгий офисно-деловой, то нужно однозначно отдать предпочтение лоферам. Балетки можете надевать только при условии создания образа в эстетике барбикора. Тогда в наряд нужно обязательно включить другие сопутствующие элементы: например, юбку из фатина.

«Да»: открытая обувь на блочном каблуке

Для создания женственного и элегантного образа используйте открытую обувь на маленьком блочном каблуке. Она очень удобна в носке и точно сделает ваш образ более современным.

«Нет»: обувь на липучках

Шлепанцы и босоножки на липучках, может, и удобные благодаря регулировке ремешков, однако в этом сезоне являются антитрендом. По крайней мере, с ними точно не стоит создавать повседневные луки. Можете в крайнем случае оставить такую обувь для пляжа.

«Да»: открытая обувь на высокой подошве

Речь идет о вьетнамках, шлепанцах. Такую обувь на относительно высокой подошве (в несколько сантиметров) хорошо сочетать с широкими брюками и джинсами.

«Нет»: шлепанцы

Простые шлепанцы на плоской подошве однозначный антитренд текущего сезона. Впрочем, как и вьетнамки аналогичного дизайна. Отдавайте предпочтение обуви, которая поможет вам немного «оторваться от земли». В любом случае нужна подошва в несколько сантиметров высотой.