В Пакистане родился младенец с двумя пенисами, но без ануса

В Исламабаде (Пакистан) родился ребенок мужского пола с чрезвычайно редкой врожденной аномалией под названием дифалия – два пениса.

Дифалия настолько редкое явление, что в медицине за всю историю описано всего около 100 таких случаев.

В статье, опубликованной в журнале International Journal of Surgery Case Reports, врачи заявляют, что шансы родиться с дифалией составляют один к шести миллионам.

По словам врачей, оба его половых органа являются полноценными и ребенок может мочиться “из обоих отверстий”. Его пенисы имеют “нормальную форму”, хотя один на сантиметр длиннее другого.

Мошонка при этом была всего одна, хотя очень крупная. Мочевой пузырь тоже в одном экземпляре.

Увы, у мальчика также диагностировали полное отсутствие ануса. Врачи создали ему выходное отверстие с помощью хирургического вмешательства, так называемую колостому.

Мальчик проходил лечение в детской больнице Пакистанского института медицинских наук и был выписан вскоре после операции на кишечнике.

Сообщается, что у его родителей не было в семейной истории каких-либо врожденных дефектов.

Врачи говорят, что неизвестно, как возникает дифаллия, и нет ни одного известного фактора риска. В целом считается, что это происходит случайно на ранней стадии развития гениталий эмбриона.

Дети с дифалией подвергаются множественным рискам для жизни из-за аномалий в моче-половой системе, но если для них все сложится удачно, то, как говорят, взрослые мужчины с двумя работающими пенисами могут испытывать двойную эякуляцию.