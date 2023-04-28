В Пакистане родился младенец с двумя пенисами, но без ануса
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В Исламабаде (Пакистан) родился ребенок мужского пола с чрезвычайно редкой врожденной аномалией под названием дифалия – два пениса.
Дифалия настолько редкое явление, что в медицине за всю историю описано всего около 100 таких случаев.
В статье, опубликованной в журнале International Journal of Surgery Case Reports, врачи заявляют, что шансы родиться с дифалией составляют один к шести миллионам.
По словам врачей, оба его половых органа являются полноценными и ребенок может мочиться “из обоих отверстий”. Его пенисы имеют “нормальную форму”, хотя один на сантиметр длиннее другого.
Мошонка при этом была всего одна, хотя очень крупная. Мочевой пузырь тоже в одном экземпляре.
Увы, у мальчика также диагностировали полное отсутствие ануса. Врачи создали ему выходное отверстие с помощью хирургического вмешательства, так называемую колостому.
Мальчик проходил лечение в детской больнице Пакистанского института медицинских наук и был выписан вскоре после операции на кишечнике.
Сообщается, что у его родителей не было в семейной истории каких-либо врожденных дефектов.
Врачи говорят, что неизвестно, как возникает дифаллия, и нет ни одного известного фактора риска. В целом считается, что это происходит случайно на ранней стадии развития гениталий эмбриона.
Дети с дифалией подвергаются множественным рискам для жизни из-за аномалий в моче-половой системе, но если для них все сложится удачно, то, как говорят, взрослые мужчины с двумя работающими пенисами могут испытывать двойную эякуляцию.
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