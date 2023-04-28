 

Популярное аниме спровоцировало нашествие енотов в Японии

28.04.2023, 7:22, Разное
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Еноты не являются коренными жителями Японии, однако за последние несколько десятилетий эти пушистые животные расплодились в 44 из 47 префектур страны, создавая всевозможные проблемы для людей и других видов животных. И подумать только, все началось с милого аниме-сериала…

В 1963 году американский писатель Стерлинг Норт выпустил свою самую популярную книгу «Негодяй: воспоминания о лучшей эпохе». В нем рассказывалась история мальчика по имени Стерлинг, который отправился в приключения со своим другом-енотом Раскалом («Негодяй»), и оно стало таким популярным, что Disney решила превратить его в фильм с живым действием.

В Японии приключения негодяя вдохновили на создание 52-серийного аниме-сериала под названием «Негодяй енот», который шел в течение года в 1977 году и сделал енотов самыми востребованными домашними животными в стране. Была только одна проблема – в Японии не было енотов, поэтому люди начали импортировать их из США со скоростью примерно 1500 енотов в месяц.

Если бы люди, которые требовали енотов для дома, потрудились прочитать конец книги Стерлинга Норта или посмотреть весь аниме-сериал, они бы поняли, что из взрослых енотов не получаются отличные домашние животные. В книге Стерлинг понимает, что «Негодяй» – это дикое животное, предназначенное для жизни в дикой природе, поэтому он отпускает его, как затем поступили многие семьи, которые завели енотиков в качестве домашних животных.

К тому времени, когда власти поняли, что происходит, и начали препятствовать людям прекратить выпускать своих енотов на природу, было уже слишком поздно. Находчивые млекопитающие уже изгнали другие дикие виды, уничтожили посевы, а также традиционные деревянные храмы и дома, и мало кто мог сделать, чтобы остановить их. Их было десятки тысяч, и все они размножались с неконтролируемой скоростью.

С десятками тысяч енотов, завезенных за считанные месяцы, японское правительство не смогло держать ситуацию под контролем. Животные в городах начали рыться в мусоре в поисках еды, даже нападали на людей, которые оказывались с мусором в руках.

Технически, в Японии есть свой собственный вид енотов (енотовидная собака – тануки), но она не может конкурировать с обычным енотом с точки зрения приспособляемости, поэтому ей грозит потеря своей территории. Они конкурируют за одни и те же ресурсы, но американский енот намного лучше их осваивает.

В попытке удержать енотов от уничтожения сельскохозяйственных культур, традиционных деревянных храмов и домов, некоторые японские префектуры приняли спорное решение об уничтожении животных. Это вызвало гнев активистов по защите прав животных и мало что дало в плане контроля численности енотов.

Несмотря на то, что в настоящее время Япония страдает от нашествия енотов, аниме, с которого все началось, по-прежнему чрезвычайно популярно в Японии, и люди любят Раскала так же сильно, как и всегда.


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