Мнение: Эрдоган и Собянин

В России, давно лишенной всякой публичной политики, досужая публика сейчас с чрезвычайным воодушевлением и живым интересом следит за сводками и слухами из Турции о состоянии здоровья президента Эрдогана. Что ж там с ним такое случилось? А правда у него никакой не “желудочный грипп”, а вовсе даже инсульт? Да нет, что вы говорите – никакой это не инсульт; это инфаркт! Да нет, ну какой инфаркт, всё клевета. Да? Клевета?! А чего к нему в больницу жена приехала?! Да бросьте, это ж Восток, Турция – там жёны всегда приезжают, даже если насморк – у них так положено. Ничего себе положено – он все предвыборные встречи отменил! И там в больницу уже не только жена – и все дети поехали! Нет, всё серьезно, это всё, это конец… Да нет, ну какой конец, пустяки!

И т.д. В общем, Рунет бурлит. Версии, сарказм, инсайты и инсайды – каждый считает долгом внести свою лепту. Так болен Эрдоган или не болен? А если болен – то чем? И если он таки-да – как это повлияет на отношения России с Турцией? А на курс рубля? А на курс доллара? А в Анталью летом можно будет поехать?!

Животрепещущая проблема! Фейсбук, Телеграм, Ютуб – все вовлечены. Обсуждают и Соловьев, и Белковский, телеканал Россия и телеканал Дождь. И оно понятно – Эрдоган в мире не последняя фигура, всё логично… Если бы не одно “но”.

Довольно странно, на мой взгляд, что слухи про Эрдогана обсуждаются у нас вовсю, а совершенно аналогичные слухи про мэра Москвы Собянина… не обсуждаются вообще никак. При том, в общем-то, по обоим господам реальной информации практически ноль, есть только что-то очень косвенное и какие-то непонятные сливы.

Но ведь, с другой стороны, кто должен быть ближе российской публике – далекий чужой турок или знаменитый, известный всей стране Оленевод, глава столицы, которого не так уж давно дружно прочили на пост премьера (с началом СВО, впрочем, перестали)? Осенью, между прочим, выборы мэра Москвы; разве не интересно, что будет, если в них не будет Собянина? Турция-то и без Эрдогана как-нибудь переживет; а как же столица своего робота?

Тем не менее – ноль, Zero волнения как в Рунете, так и в СМИ. Большинство, уверен, вообще даже не в курсе, что некоторые “осведомленные товарищи” Собянина уже вообще практически похоронили. Во у нас азиатчина?! Турции сто очков вперед даём!

Разгадка, думается, проста – это знаменитый московский “блок”. Щедрая мэрия, как известно, платит СМИ – и не только за то, чтобы писали то, что мэрии нужно, но и, что важнее, за то, чтобы НЕ писали ничего такого, что мэрии не нужно. Это называется “блок на негатив”. Не только СМИ, но и даже большая часть раскрученных блогеров (причем НЕВАЖНО какой политической ориентации) просто получают от мэрии ежемесячно деньги за то, что они НЕ ПИШУТ. Не пишут “негатива”. Поскольку информация о болезни мэра – определенно “негатив”, об этом в итоге не пишет никто.

Забавная ситуация. Зато наглядно видно, до какой степени вырождения дошло российское “информационное поле”. Полная виртуализация, полная зарегулированность, тотальный подкуп всех и вся. Что ж, давайте продолжим обсуждать Эрдогана. Как он там, кстати?