Местами грозы

В центрально-европейский регион России пришли циклонические вихри. Начались дожди, а местами даже грозы – первая примета лета.

Температура воздуха удерживается немного выше климатической нормы, а характер погоды на ближайшие выходные ожидается переменчивый.

Сначала дожди будут связаны с атмосферным фронтом циклона с центром над Ленинградской областью, затем небольшой циклон закрутится на волне в Центральном округе – дожди усилятся, предупреждают метеорологи. А в воскресенье антициклон с запада заявит о себе – облаков станет заметно меньше, осадки прекратятся, ночная температура понизится. Возможны даже заморозки.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура будет колебаться от 9 до 16 градусов тепла.

В начале следующей недели характер погоды не измениться – днем ожидается от +10 до +17, в ночные часы не ниже +3 градусов.

Атмосферное давление в последние дни апреля 751-744 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 29 апреля было в 2015 году: +26,3 градуса. А в этот день 1961 года в городе было по-зимнему холодно: -5,5 градуса.