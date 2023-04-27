Большие и смелые украшения – самый свежий тренд лета 2023: как стилизовать яркие аксессуары

Летом 2023 года мы скажем «До свидания» тренду «тихая роскошь». Речь идет об аксессуарах, украшениях в минималистичном дизайне, которые помогают создавать изысканные гламурные луки.

Лето — это время, когда утонченная элегантность не слишком актуальна. Больше уместны яркие и креативные образы. Их не составит труда презентовать с помощью массивных, а порой и «кричащих» украшений. Разбираемся, о каких изделиях идет речь.

Висячие серьги

Их еще иногда называют серьги-нити или «протяжки». Чем больше по размеру вы найдете такие украшения — тем лучше. Убедитесь в том, что по длине они достигаю подбородка как минимум. Единственный нюанс: подобные массивные украшения оттягивают мочки уха, что выглядит не слишком эстетично. Вот, почему от ношения таких сережек следует отказаться зрелым женщинам. Это тренд для молодежи.

Чокер с бантом

В нулевые годы в моде были миниатюрные чокеры в виде тонких ремешков. Сейчас актуальны подобные изделия, скажем так, оверсайз. Это означает, что лучше носить широкие и достаточно большие чокеры. Лучше если будет дополнительный объемный декор. Например, в виде большого банта спереди.

В готическом стиле

Сегодня готика совмещена с гламуром, поэтому и украшения выглядят довольно причудливо. Обычно они массивные, с большими яркими деталями. Например, подвеска с огромным кулоном. Это такие аксессуары, которые можно увидеть на тех, кто называет себя магами и колдунами. Если вам импонирует подобная эстетика, то можете смело включать в свои луки подобны изделия.

Серьги с помпонами

Вам не нужно быть чирлидером, чтобы оценить привлекательность изделий подобного дизайна. Серьги-помпоны — удивительная вещь. Дело в том, что такие украшения гармонично дополняют как готический образ, так и лук в стиле барбикор.

Ожерелья Candy

Ожерелье из съедобных конфет наверняка было бы весело носить в детстве. Если говорить серьезно, то сейчас производители изготавливают подобные украшения из пластика, в точности напоминающего внешне миниатюрные сладости. Собственно, отсюда и название аксессуара. Вы можете смело включать подобные изделия в лук в стиле барбикор.

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«Лунные ожерелья»

Вам не обязательно нужно быть по знаку зодиака Раком, чтобы носить подобные украшения. Независимо от ваших астрологических особенностей, вам подойдет изделие подобного дизайна. Вообще Луна символизирует женскую энергию, в о время как Солнце — мужскую. Поэтому изображение спутника Земли так часто встречается в женских образах.

Украшения со стразами

Блеск и гламур — это тоже тренды предстоящего лета. Вы можете смело включать в свои луки излишне вычурные украшения, привлекающие к себе внимание. Например, это могут быть большие очки в толстой оправе, инкрустированной крупными стразами. Если подберете ожерелье в таком же стиле, то получите восхитительный китчевый образ.

Заколки с цветами

Помните образы девушек, загорающих на пляже? Нередко их изображают в купальниках, с коктейлем в руках и с цветком в волосах. Вам не обязательно ждать отпуска, чтобы примерить на себя подобный лук. Просто используйте заколку с декором в виде цветка, чтобы любой свой повседневный образ сделать нарядным и по-летнему веселым.

Серьги в стиле поп-арт

Маникюр в стиле поп-арт уверенно занимает в этом году лидирующие позиции. Сегодня к нему добавились причудливые аксессуары в аналогичном стиле. Речь идет о таких сережках, которые выглядят как мини-произведения искусства. Словно речь идет о картине с абстрактным рисунком, а не о сережках.

Подобные украшения делаю образ немного фриковым, но сегодня экстравагантность и выражение индивидуальности приветствуется. Поэтому вы вполне можете интегрировать подобные изделия в свои луки, не боясь выглядеть безвкусно.