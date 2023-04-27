 

Рупор тоталитарной пропаганды: Военное содержание Украины

27.04.2023, 2:36, Разное
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Военное содержание Киева в 2022 г. превысило $80 млрд. Страны НАТО оплатили 86% расходов

Военные расходы Украины в 2022 г. выросли в 9,3 раза и составили $80,3 млрд, или 55% ВВП, подсчитало «Равенство» по данным SIPRI (https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-04/2304_fs_milex_2022.pdf) и Минфина (https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538). Страны НАТО оплатили 86% нужд Украины и сделали одной из самых милитаризованных стран мира, а войну с Россией – ее миссией.

Бюджет Минобороны Украины в 2022 г. был $37 млрд (https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538). С тратами на военизированные формирования расходы были $44 млрд (https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-04/2304_fs_milex_2022.pdf), оценивает SIPRI. Страны НАТО выделили Украине $32,4 млрд (https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435), из чего $14,9 млрд – безвозмездные трансферты, а $17,5 млрд – кредиты (по сути тоже бесплатные). Это близко к приросту военных трат бюджета (на $38 млрд). То есть Запад почти полностью оплатил войну.

Вторая часть трат – поставки Западом оружия. На фев. 2023 г. они достигли $78 млрд (https://www.ifw-kiel.de/publications/data-sets/ukraine-support-tracker-data-17410/), из чего фактически передали в 2022 г. на $36,3 млрд (SIPRI оценивает минимум в $30 млрд).

Всего военное содержание Украины в 2022 г. было $80,3 млрд (55% ВВП), что на 86% покрыл Запад.

2013 – $2,9 млрд (1,6% ВВП)
2021 – $8,6 млрд (4,3%)
2022 – $80 млрд (55%)
2023 – $63 млрд (41%)

Накачка Киева оружием шла задолго до СВО. При Трампе выделили 7 пакетов помощи на $2,1 млрд, при Байдене (до СВО) – 12 пакетов на $3,44 млрд.

В 2023 г. военные расходы будут те же, хотя пока заложены меньшие суммы – $63 млрд (41% ВВП). Из них поставки оружия заявлены уже на $41 млрд, а расходы бюджета на оборону в 2023 г. прописаны (https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582) в размере $21,7 млрд. Покроют их также за счет внешних траншей (план – $33 млрд).

Военные расходы РФ в 2022 г. были до $98 млрд (SIPRI оценивает в $86 млрд), или 4,6% ВВП. Лишь часть пошла на СВО: прирост за год был $32 млрд (у Украины – $71 млрд).

У США военный бюджет достиг $877 млрд, а у всего НАТО – $1,36 трлн.

У стран кордона НАТО вокруг России (от Норвегии до Турции) военные расходы выросли в 1,6 раза с 2013 г., что отражает направление агрессии блока. В 2022 г. рост был 24℅, до $72 млрд. Вместе с Украиной это $150 млрд – в 1,5 раза больше, чем у РФ.

@ravenstvomedia – цинк

Источник: Colonel Cassad


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