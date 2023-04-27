Бункер не для всех

Курган готовит укрытие для членов областного правительства.

Для высших курганских чиновников собираются реконструировать противорадиационные бункеры пятого класса защиты. Информацию об этом на сайте госзакупок обнаружило издание URA.RU.

Заказчиком реконструкции бункера выступило ГКУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области». Торги на разработку проектно-сметной документации для реконструкции убежища площадью 850 квадратных метров уже завершены, победителем объявлена курганская компания «Земсервис». Конечная стоимость контракта на разработку документации составила 560 тысяч рублей.

По информации URA.RU,

убежище пятого класса защиты находится в Поселке Варгаши в 40 километрах от Кургана и рассчитано на одновременное нахождение в нем 250 человек.

Для их комфортного размещения необходимо провести реконструкцию тепло- и электроснабжения, канализации, а также привести в порядок средства связи и системы наружного видеонаблюдения.

Новость о реконструкции убежища для членов областного правительства, несмотря на, казалось бы, ставшую привычной милитаристскую повестку, вызвала резонанс в курганских соцсетях. Курганцы были возмущены тем, что представителей власти уже планируют укрывать в отдельном бункере — притом что многие социально-экономические проблемы «на земле» по-прежнему не решены.

Никита Телиженко

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