Скандалы: Алла замок не продала

Названа сумма затрат уехавшей Пугачевой на содержание дворца

В шоу-бизнесе активно обсуждают новость о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ- авт.) продали замок в подмосковной деревне Грязь. В тусовке болтают, что некий бизнесмен выложил за него миллиард рублей, не торгуясь. Мол, именно эту сумму просила звездная чета изначально.

Впрочем, певица Анна Калашникова, у которой с Примадонной много общих друзей, уверяет: к действительности эти слухи не имеют никакого отношения.

— Замок не продан, — говорит певица. — Я знаю, что Максим и не планирует его продавать. Там по-прежнему живет большой штат прислуги. За замком присматривает водитель Аллы Борисовны Игорь. Ему помогают четыре охранника, домработница и садовник.

Алла Борисовна ежемесячно выделяет деньги на содержание дворца. Владеть таким огромным домом – дело затратное.

— Денег на замок уходит много, — объясняет Анна. — Первое, что влетает в копейку, — налоги. Их за год набегает на 400 тысяч. Это за землю и дом. Второе — затраты на коммуналку. Алла и Максим тратят примерно 30 тысяч рублей в месяц.

— За охрану замка Пугачева отдает около 500 тысяч рублей в месяц, — продолжает перечислять Калашникова. — Еще 100-150 тысяч звёздная чета платит уборщику бассейна и садовнику. То есть, даже, когда замок простаивает, Алле Борисовне надо отдавать за его содержание более 1 миллиона рублей в месяц.

— Но работники, оставшиеся в замке, трудятся на совесть, — считает Анна. — Даже, несмотря на то, что Аллы и Макса нет в России, их дом и сад в Грязи в полном порядке. И продавать его сейчас они не видят смысла — там осталось много ценных вещей. Например, большая коллекция антиквариата. Куда это все вывозить? Плюс ко всему на строительство замка ушло около 12 миллионов долларов. Учитывая падение цен на элитную недвижимость в Москве и Подмосковье, сейчас они не смогут выручить такие же деньги за этот шикарный дом.

Дмитрий Ильинский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”