Как определить оптимальную длину платья: секреты выбора для женщин от 20 до 70 лет

С возрастом гардероб меняется. Те вещи, которые смотрелись красиво в 20 лет, в 40 уже не выглядят так эффектно. Больше всего вопросов возникает с платьями. Изделия какой длины выбрать в зависимости от возраста, чтобы не выглядеть нелепо или вульгарно? Вот, какие рекомендации стоит принять во внимание.

20 лет: время экспериментов

В возрасте от 20 до 30 лет можно носить все, что угодно. Это период, когда приветствуются самые смелые эксперименты. Считается, что пока девушки еще молоды и ищут свой стиль, тогда даже откровенно неудачные луки не подвергаются жесткой критике.

Если говорить о платьях, то рекомендуется отдавать предпочтение платьям мини, чтобы показать красивые и стройные ножки. На молодых девушках коротенькие изделия смотрятся очень мило. Хорошее решение — платья-футболки. Подобные вещи в моде в этом и в следующем сезоне. Их лучше всего сочетать со спортивной обувью.

30 лет: изысканность

С 30 до 40 лет рекомендуется осуществлять плавный переход от молодежного гардероба к более классическому. Желательно, чтобы образы становились более элегантными и изысканными. В то же время разрешается носить вещи из старого гардероба, если позволяет фигура.

Мини-платья имеют место быть, но все же стоит избегать ультракоротких моделей. Хорошее решение — сочетать платье на несколько сантиметров выше колен с джинсовой курткой. Вроде и современно, и в то же время есть нотка элегантности.

40 лет: индивидуальность

Считается, что к 40 годам женщина уже должна определиться со своим индивидуальным стилем. Как минимум, должно быть понимание, какие вещи идут, а какие нет, изделиям каких фасонов отдавать предпочтение. Поэтому в возрастной категории от 40 до 50 лет нет конкретных рекомендаций, что именно носить.

Зато есть негласное правило о том, что одежда обязательно должна быть качественной. Только в молодости, лет до 35 максимум, допускается ношение изделий из дешевых материалов, не совсем высокого качества.

Раньше считалось, что тем, кому за 40 лет, нужно закрывать ноги, поэтому в гардеробе не должно быть коротких платьев. Сейчас, на фоне борьбы с эйджизмом стилисты все больше призывают женщин к тому, чтобы они создавали образы, которые им нравятся. Главное, чтобы луки были эстетичными. Если фигура позволяет демонстрировать стройные ноги, то почему бы не надеть мини? В то же время не стоит забывать, что нотка элегантности должна присутствовать.

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50 лет: меньше открытых ног

В возрасте от 50 до 60 лет, как правило, кожа уже не такая упругая как раньше. И даже стройные женщины не могут похвастаться идеально красивыми ногами. В связи с этим рекомендуется отдавать предпочтение более длинным платьям: макси, миди. Желательно, чтобы изделия были без боковых разрезов.

Если есть желание носить короткие платья (например, на отдыхе), тогда допускается использование изделий чуть выше колен или до колен. Вещь должна идеально сидеть по фигуре и скрывать недостатки.

60 лет: яркие образы

Идеальная длины платьев для ношения в возрасте от 60 до 70 лет — это когда видны икры. Очень важно избегать бабушкинского стиля. В связи с этим следует исключить из гардероба платья с мелким цветочным принтом, в горошек, нейтральных неброских оттенков.

Нужно не бояться ярких вещей с оригинальными принтами. Например, это может быть платье в крупные подсолнухи или с причудливым этническим принтом. А может быть и однотонное изделие, но не черного и не серого, а, например, оранжевого или желтого цвета.

Нестареющая классика — маленькое черное платье. Только убедитесь, что оно миди длины и что в нем вы идете на официальное мероприятие, а не в магазин.

70 лет: идеальный крой

В 70 лет можно носить то же, что в 60. Не забывайте придерживаться одного правила: при выборе вещей обязательно учитывайте свой тип фигуры, не гонитесь за новомодными трендами. Не надевайте того, что вам не идет и что подчеркивает недостатки. У всех изделий должен быть идеальный крой, чтобы вещи сидели по фигуре.