Ешьте всегда сидя: какие привычки, связанные с завтраком, помогут избавиться от жира на животе

Завтрак — это первый прием пищи, который дает заряд энергии на весь оставшийся день. Если вы хотите уменьшить талию или избавиться от лишнего жира, ни в коем случае не стоит отказываться от завтрака. Наличие нужных инструментов на кухне, а также вариантов здорового завтрака – верный способ ускорить процесс похудения. В сегодняшней статье мы расскажем, какие привычки, связанные с завтраком, помогут избавиться от жира на животе. Они будут полезны не только для представительниц прекрасного пола, но и для мужчин.

Больше белка

Завтрак с высоким содержанием белка является ключевым фактором, когда вы пытаетесь избавиться от жира в зоне живот, что подтверждают многочисленные исследования. Участники, которые наслаждались завтраком из яиц с высоким содержанием белка, сбросили больше веса и были более сытыми в течение дня, чем те, которые ели хлеб. Яйца — отличная еда для завтрака, которую можно включить в свой рацион. Они богаты белком и содержат все незаменимые аминокислоты. Также в них много других питательных веществ. Еще одним фактором, способствующим снижению веса, является то, что яйца надолго насыщают.

Чаще ешьте овсянку

Овес — хороший источник растворимой клетчатки, которая, как утверждают ученые, замедляет процесс пищеварения. Отличный способ начать утро — это приготовить себе овсянку с ягодами. Ягоды содержат клетчатку, а клетчатка помогает контролировать вес. Заведите привычку на завтрак делать тарелку овсяных хлопьев и вы получите здоровый прием пищи, богатый клетчаткой и белком, которые помогут вам дольше оставаться сытым.

Завтракайте сидя

Вы можете быть удивлены, узнав, что завтрак,употребляемый сидя, может оказывать большое влияние на ваши усилия по снижению веса. Согласно многочисленным исследованиям, занятые люди, которые завтракают на ходу, подвергаются риску съесть больше. Это может привести к нежелательной прибавке в весе. Употребление пищи во время прогулки приводит к большему перееданию по сравнению даже с обедом или ужином в компании друзей.

Все дело в том, что ходьба является формой отвлечения внимания, которая нарушает нашу способность чувствовать сытость и голод. Ходьба даже просто по коридору может рассматриваться как форма упражнений, которая позже оправдывает переедание как способ вознаграждения.

Разумеется, если вы хотите избавиться от жира на животе или лишнего веса, пришло время замедлиться и сесть. В следующий раз, когда вы подумаете о том, чтобы выбежать из дома и взять с собой завтрак, выделите немного времени, чтобы сесть, расслабиться и по-настоящему насладиться едой.

Включите в рацион клетчатку из свежих фруктов

Фрукты могут похвастаться естественной сладостью, впечатляющим разнообразием питательных веществ, эстетически приятными оттенками и, конечно же, восхитительным вкусом. Фрукты также богаты клетчаткой, которая может помочь вам избавиться от жира и, в конечном итоге, достичь идеальной цифры на весах. Поэтому подумайте о том, чтобы добавить к следующему завтраку свежие фрукты, такие как бананы, авокадо, малину, ежевику, чернику, груши или грейпфруты.

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Ограничьте рафинированные зерновые и сосредоточьтесь на цельнозерновых продуктах

Откажитесь от выпечки на завтрак в пользу гораздо более здоровой альтернативы — цельнозернового хлеба с ореховым маслом. Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, что связано с потерей веса. Как показывают исследования, этот продукт может помочь снизить риск ожирения.

Кроме того, ореховое масло имеет множество преимуществ для здоровья. В нем содержится много полезных жиров, белков и клетчатки. И как упоминалось ранее, белок и клетчатка способствуют контролю веса и сохраняют чувство сытости еще долгое время после того, как вы закончите завтракать.

Больше семян льна и чиа

Хотите ли вы свежего смузи, йогурта или кашу киноа на завтрак, обязательно добавьте в готовое блюдо семена льна и чиа. Вы, скорее всего, даже не заметите, что они там есть. Но получите много пользы для организма от такого питания.

Семена льна и чиа содержат омега-3 жирные кислоты, которые потенциально могут способствовать снижению веса. Льняное семя также содержит как нерастворимую, так и растворимую клетчатку, которые очень важны для функциональной активности кишечника. Нерастворимая клетчатка помогает уменьшить запоры и способствует здоровой дефекации.